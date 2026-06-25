Delcy Rodríguez informará sobre la situación en Venezuela tras los dos terremotos que sacudieron el país

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se dirige a los medios de comunicación, en Caracas, Venezuela (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/Archivo)

“Atención: en breve me dirigiré a los venezolanos para informar sobre la situación tras el fuerte terremoto que ha afectado a nuestro país”, fue el primer comunicado oficial de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras los dos terremotos que sacudieron el país.

Los sismos, de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, fueron reportados por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y provocaron escenas de pánico en distintas zonas, incluida la ciudad de Caracas.

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Los movimientos telúricos ocurrieron con pocos minutos de diferencia y se sintieron en amplias regiones del territorio venezolano, según datos recopilados por agencias internacionales.

El impacto de los temblores causó graves daños en Caracas, donde colapsaron edificios y otras estructuras registraron afectaciones de diversa consideración, de acuerdo con constataciones realizadas por EFE en la capital venezolana. Hasta el momento, las autoridades no difundieron cifras oficiales de heridos ni de fallecidos.

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El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos (USGS) indicó que ambos eventos conformaron un “doblete sísmico”, un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren casi de manera simultánea en una misma región. Posteriormente, la información oficial fue actualizada para identificar al sismo de 7,5 como el evento principal de la secuencia, mientras que el de 7,2 quedó catalogado como precursor.

Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió varias regiones de Venezuela: hay alerta de tsunami para Aruba, Curazao y Bonaire

El USGS indicó que el primer sismo se produjo a unos 24 kilómetros de San Felipe, en el estado Yaracuy, con una profundidad de 21,9 kilómetros. El segundo, de magnitud 7,5, tuvo su epicentro en la localidad de Yumare, también en Yaracuy. Tras el terremoto registrado frente a las costas venezolanas, el Sistema de Alerta de Tsunamis canceló la advertencia que había emitido para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

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Hasta el momento, las autoridades venezolanas no difundieron información oficial sobre la magnitud ni la ubicación exacta de los terremotos. En un recorrido por la capital, la agencia EFE constató el colapso de dos edificios en la plaza Altamira, en el este de Caracas, sin que existan datos sobre posibles heridos o víctimas fatales. En el lugar trabajaban funcionarios de Protección Civil, efectivos de la Policía del municipio de Chacao y vecinos que buscaban a posibles afectados entre los escombros.

Otras edificaciones de Chacao, municipio del Área Metropolitana de Caracas considerado una zona sísmica, presentaron daños de consideración y grietas en sus estructuras. Yaritza Moya, residente de Los Palos Grandes, relató a EFE: “De repente comenzó eso a moverse horrible, horrible. Se movió todo, se empezaron a caer cosas en la casa”. La mujer señaló que seguía el Mundial de fútbol desde su apartamento cuando ocurrió el temblor.

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Hasta el momento, las autoridades venezolanas no difundieron información oficial sobre la magnitud ni la ubicación exacta de los terremotos (REUTERS)

En distintos sectores de Caracas persistían los cortes de energía eléctrica, una situación que afectaba el funcionamiento de semáforos y los servicios de comunicación, en especial la telefonía e internet. Muchas personas permanecían en las calles, dentro de vehículos o en espacios abiertos por temor a nuevas réplicas.

En redes sociales circularon videos que mostraban la caída de objetos y daños materiales en distintos puntos del país. El antecedente más reciente de un sismo de magnitud similar en Venezuela ocurrió en 2018, cuando un terremoto de 7,3 en el estado de Sucre se sintió en al menos diez países de la región, entre ellos Brasil, Guyana y varias islas del Caribe.

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(Con información de EFE)