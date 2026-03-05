Venezuela

Un alto funcionario de EEUU afirmó que hay grandes oportunidades de desbloquear la riqueza mineral en Venezuela

El secretario del Interior de Estados Unidos sostuvo que existe un interés por asociarse con empresas venezolanas e impulsar la inversión de capitales para el desarrollar la explotación de minerales críticos

U.S. Interior Secretary Doug Burgum
U.S. Interior Secretary Doug Burgum speaks as he attends with Venezuela's interim President Delcy Rodriguez (not pictured) to deliver statements at Miraflores Palace, in Caracas, Venezuela, March 4, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Venezuela y Estados Unidos reafirmaron este miércoles su voluntad de avanzar en “el desarrollo estratégico” de sus recursos, según declaró la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras reunirse en Caracas con el secretario de Interior estadounidense, Doug Burgum.

“Reafirmamos nuestra voluntad de avanzar en una cooperación basada en el respeto mutuo y en el desarrollo estratégico de nuestros recursos para el beneficio de ambos pueblos”, expresó Rodríguez en sus redes sociales.

El encuentro con la delegación estadounidense, encabezada también por el presidente del Consejo Nacional de Dominio Energético, estuvo orientado a fortalecer el intercambio bilateral en materia energética y minera.

Rodríguez anunció que su equipo económico presentará en los próximos días al Parlamento una ampliación de la Ley de Minas, en la cual solicitará una reforma rápida para mostrar al mundo “las oportunidades de inversión y desarrollo” del sector en el país caribeño. El presidente del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez, ratificó que el Poder Legislativo trabaja en el fortalecimiento del marco legal venezolano y que se debatirá una reforma de la Ley de Minas para facilitar la inversión nacional y extranjera en la explotación sustentable.

Desde Miraflores, Burgum destacó que las oportunidades para la colaboración y la sinergia entre ambos países “no tienen límites”. Señaló que lo acompañan en su visita representantes de unas dos docenas de grandes empresas estadounidenses del sector, muchas de las cuales tuvieron operaciones previas en Venezuela.

U.S. Interior Secretary Doug Burgum
U.S. Interior Secretary Doug Burgum speaks as Venezuela's interim President Delcy Rodriguez stands by his side in Caracas, Venezuela, March 4, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

La delegación de Estados Unidos transmitió a ejecutivos mineros y comerciantes de metales reunidos en Venezuela la intención de colaborar para aprovechar la riqueza mineral de Venezuela.

“El potencial de los recursos aquí es enorme”, declaró el miércoles el secretario del Interior de EE. UU., Doug Burgum, durante la reunión con líderes empresariales en el piso 17 de un hotel en el centro de Caracas, según fuentes allegadas a Bloomberg. “Trabajando juntos, podemos crear las condiciones económicas adecuadas para que el capital, la tecnología y el talento fluyan en colaboración”.

En el encuentro participaron unas dos docenas de ejecutivos de empresas como Peabody Energy Corp., Hartree Partners, Trafigura y otras compañías del sector minero y de materias primas.

Venezuela cuenta con extensas reservas de carbón, oro, diamantes, bauxita, cobre y coltán, este último fundamental para la obtención de tantalio y niobio, minerales estratégicos en la industria tecnológica y energética.

Estas riquezas representan una oportunidad clave para la administración Trump, que busca reducir la dependencia estadounidense de China en el suministro de insumos críticos. En este contexto, el gobierno estadounidense promovió la adquisición de participaciones en empresas mineras y ha estudiado mecanismos para asegurar precios mínimos, como respuesta a interrupciones pasadas en la cadena de suministros derivadas de disputas comerciales con Beijing.

Delcy Rodrigue se reunió con
Delcy Rodrigue se reunió con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, y Laura Dogu (AFP)

Burgum, también titular del Consejo Nacional de Dominio Energético, subrayó que la reciente crisis en Medio Oriente ha puesto en evidencia la fragilidad de los suministros energéticos y la urgencia de diversificar las cadenas de abastecimiento. “Con los acontecimientos de la última semana, creo que todos reconocemos aún más la importancia de diversificarse. Venezuela ya era atractiva, pero ahora lo es aún más”, afirmó.

El respaldo de Trump

“Delcy Rodríguez, que es la presidenta de Venezuela, está haciendo un gran trabajo y trabaja muy bien con los representantes estadounidenses”, señaló el presidente estadounidense Donald Trump vía Truth Social.

En ese sentido, destacó la transición que se está llevando a cabo en Venezuela a cargo de Rodríguez y evaluado bajo la supervisión de la encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu. “El petróleo está empezando a fluir y la profesionalidad y dedicación entre ambos países es algo muy agradable de ver”, agregó Trump en su comunicado.

(Con información de Bloomberg y EFE)

