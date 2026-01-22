Delcy Rodríguez aseguró que los ingresos de Venezuela se incrementarán “en un 37%” en 2026

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela (Europa Press)

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, anunció este miércoles que los ingresos del país aumentarán “en un 37%” durante 2026.

Este anuncio coincide con el acuerdo entre Caracas y Estados Unidos que permite la exportación y venta de crudo venezolano.

Durante una sesión del Consejo Federal de Gobierno en el Palacio de Miraflores, Rodríguez informó que el incremento de ingresos, expresado en divisas, beneficiará a las diferentes regiones venezolanas.

En el encuentro participaron gobernadores, alcaldes y miembros del gabinete ministerial.

La mandataria encargada afirmó que estos ingresos impactarán a todos los niveles de gobierno.

“Ustedes van a tener más recursos para su gestión, que sé que los necesitan”, afirmó, dirigiéndose a las autoridades regionales.

Rodríguez detalló que la distribución de los recursos para 2026 será igual que en 2025: 53% para comunas, 29% para gobernaciones, 15% para alcaldías y 3% para fortalecimiento institucional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Europa Press)

La fórmula busca mantener una asignación balanceada para cada instancia de gobierno.

Rodríguez señaló que se revisarán y corregirán desequilibrios en la distribución de fondos en varias alcaldías, tanto de ciudades capitales como del interior del país.

Recordó que estas correcciones fueron aprobadas desde el año pasado por decisión presidencial.

En relación al acuerdo petrolero, se estableció la venta de hasta 50 millones de barriles de crudo a Estados Unidos, con una operación que involucra USD 500 millones.

En una transferencia inicial, ingresarán USD 300 millones al país sudamericano. Estados Unidos administrará temporalmente los ingresos derivados de la venta antes de su entrega a Venezuela.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que el gobierno de Rodríguez ha cumplido “con todas las exigencias y solicitudes” de la Administración de Donald Trump.

El contexto político se volvió particularmente tenso tras la captura y encarcelamiento en Nueva York de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

A raíz de estos hechos, Delcy Rodríguez fue convocada por el Tribunal Supremo de Justicia y asumió el liderazgo nacional, mientras la comunidad internacional monitorea los cambios en el poder venezolano.

Donald Trump manifestó su interés en los recursos energéticos venezolanos y solicitó control sobre estos activos estratégicos.

Por su parte, Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos, aseguró que su país tendrá control sobre la venta de crudo venezolano por un periodo “indefinido”.

Durante una declaración reciente, Trump anticipó que, gracias al petróleo, Venezuela obtendrá ingresos en los próximos meses que superan con creces lo recibido en dos décadas.