Lukashenko y Kim firman acuerdo de amistad y cooperación en Pionyang

Seúl, 26 mar (EFE).- El líder norcoreano, Kim Jong-un, y el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, firmaron hoy en Pionyang un acuerdo de amistad y cooperación entre ambos países, según informó el servicio de prensa del jefe de Estado bielorruso.

"Alexandr Lukashenko y Kim Jong-un firmaron el Acuerdo de amistad y cooperación entre la República de Bielorrusia y la República Popular Democrática de Corea", indicó el departamento de prensa bielorruso en Telegram.

El mandatario bielorruso señaló que este documento "expone de un modo preciso y abierto los objetivos y principios de nuestra interacción, define los marcos institucionales de futuros procesos mutuamente provechosos".

Durante la reunión, Lukashenko predijo "un futuro grandioso" a Corea del Norte, gracias a su "pueblo laborioso y disciplinado".

"Ustedes saben hacer todo. Y lo hacen como nadie en el mundo. Y lo que digo no es una muestra de respeto en el marco de nuestras negociaciones. Esto realmente parte de mis observaciones", señaló.

El presidente bielorruso destacó que "pese a la distancia geográfica, los pueblos de Bielorrusia y Corea comparten intereses comunes de patriotismo, conservación de la memoria histórica y un profundo respeto a las generaciones mayores".

"Las relaciones de amistad de nuestros Estados, forjadas aún en los tiempos de la Unión Soviética, jamás se interrumpieron. Ahora entran en una etapa totalmente nueva", dijo, al destacar que las economías de ambos países se complementan mutuamente y "necesitamos el uno del otro".

A su vez, el líder norcoreano expresó al presidente bielorruso la "solidaridad y apoyo total" a su país.

Además, condenó "las presiones ilegales contra Bielorrusia por parte de Occidente".

"Expresamos nuestro apoyo e identificación con las medidas tomadas por el Gobierno de Bielorrusia dirigidas a garantizar la estabilidad político y social, el desarrollo económico", añadió.

Kim Jong-un recibió la víspera a Lukashenko en el plaza Kim Il-sung de Pionyang.

Además del tratado de amistad y cooperación, Pionyang y Seul tienen prevista la firma de otros diez acuerdos bilaterales.

Lukashenko permanecerá dos días en el país asiático durante su visita oficial, según informó el servicio de prensa de la Presidencia bielorrusa.

El comunicado subraya que durante la prevista reunión entre Lukashenko y Kim se abordará "todo el espectro" de las relaciones bilaterales y se determinarán las esferas de mayor interés para la realización de proyectos conjuntos.

Lukashenko, en el poder desde 1994, felicitó este lunes al líder norcoreano por su reelección como presidente del Comité de Asuntos de Estado, el cargo más alto del país.

El conocido como reino ermitaño ha reactivado en los últimos años, coincidiendo con la guerra en Ucrania, la cooperación a todos los niveles con Rusia y Bielorrusia.EFE

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