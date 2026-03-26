Zelenski plantea una alianza con países del Golfo para reducir su dependencia de la UE

Kiev, 26 mar (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, planteó en su discurso de anoche una alianza con los países del Golfo Pérsico a los que Kiev está ayudando a derribar drones iraníes para reducir su dependencia del dinero de la UE que sigue bloqueando el primer ministro de Hungría, Víktor Orbán.

“Vemos que sufrimos un bloqueo en Europa, y mientras este riesgo continúe debemos buscar opciones adicionales para reforzarnos. Oriente Medio y el Golfo son, en nuestra opinión, la dirección correcta y oportunidades serias para ser más fuertes”, dijo Zelenski en su alocución.

El presidente ucraniano había destacado antes en ese mismo discurso el interés que están mostrando países de la región que están siendo atacados por Irán en aprovechar la experiencia ucraniana en materia de defensa aérea antidrones.

“Vemos que no se utilizan solo ‘shaheds’ en Oriente Medio y en la región del Golfo”, dijo Zelenski, que señaló que que hay “cada vez más pruebas del uso de drones FPV (de visión remota)”.

Los drones Shahed son una tecnología kamikaze iraní de larga distancia ahora producida por Rusia que las fuerzas del Kremlin utilizan de forma masiva cada noche contra Ucrania.

Ucrania ha desarrollado sistemas de guerra electrónica y drones interceptores para neutralizar este tipo de drones que Irán emplea ahora contra los aliados de EE.UU. e Israel en Oriente Medio y el Golfo.

“Ucrania tiene el conocimiento, y a cambio de nuestro apoyo necesitamos ayuda en campos en los que nos enfrentamos a mayores retos”, dijo Zelenski, que destacó entre estos campos las defensas aéreas contra misiles balísticos y conseguir financiación suficiente para seguir resistiendo frente a Rusia.

El presidente ucraniano explicó recientemente que más de doscientos expertos en defensa aérea ucranianos han sido desplegados en Emiratos Árabes, Catar, Kuwait, Arabia Saudí y Jordania para ayudar a repeler los ataques iraníes.

Según dijo en su momento Zelenski, en Jordania asisten en la protección de una base estadounidense. El presidente de EE.UU., Donald Trump, no ha reconocido por el momento esta ayuda ni ha tomado en consideración las ofertas repetidas de Zelenski para firmar un acuerdo de drones que suponga a Ucrania más inversiones y a EE.UU. acceso a la experiencia y las tecnologías desarrolladas en esta guerra por los ucranianos. EFE