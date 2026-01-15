Foro Penal verificó 84 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela desde el 8 de enero

El presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero (i), y al vicepresidente de dicha ONG, Gonzalo Himiob (d), durante una rueda de prensa, en Caracas (EFE/Ronald Peña)

La ONG Foro Penal informó el miércoles que verificó la excarcelación de 84 presos políticos desde el jueves pasado, tras el anuncio oficial del régimen de la liberación de un “número importante” de detenidos en Venezuela, días después del operativo de Estados Unidos que culminó con la captura del ex dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

En su cuenta de Instagram, la organización precisó que hasta las 20:30 (hora local) del miércoles confirmó entre los liberados a 17 extranjeros o venezolanos con doble nacionalidad y más de una docena de periodistas.

El director de Foro Penal, Gonzalo Himiob, aclaró en la red social X que “algunos excarcelados” no figuran en el listado público porque “han pedido resguardo a su identidad”.

Por su parte, la presidenta interina del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, informó que hasta la fecha fueron excarcelados 406 presos políticos y aseguró que el proceso sigue abierto con el objetivo de “abrir un nuevo capítulo que permita el entendimiento desde la diversidad política”.

Este es el corte de excarcelaciones confirmadas hasta las 8:30 p.m. del miércoles, realizado por el Foro Penal (Instagram @foropenal)

Rodríguez destacó que el proceso de liberaciones de presos políticos “no ha culminado aún” y continúa en coordinación con el sistema judicial venezolano. “Al día de hoy podemos decir que ya suman 406 liberaciones previstas en estos días”, aseguró la funcionaria chavista, quien subrayó que el próximo objetivo es “ampliar los espacios de diálogo”.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, aseguró que colocó a disposición las “listas” de excarcelaciones, aunque estas aún no se han hecho públicas, reclamo sostenido por ONG, activistas, familiares y partidos políticos, que exigen transparencia en las cifras y la publicación de los registros.

La organización Provea denunció el martes que “continúan las dilaciones indebidas y los abusos autoritarios”, obstáculos que impiden concretar las liberaciones anunciadas. En ese sentido, el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por la opositora y Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, afirmó que el régimen venezolano “siempre miente” y exigió una lista pública de excarcelados.

De acuerdo con las cifras difundidas por Jorge Rodríguez y el régimen venezolano, desde diciembre de 2024 fueron excarcelados 463 presos políticos. El detalle indica que en diciembre de 2024 fueron liberadas 160 personas, en Navidad de 2025 otras 99, en Año Nuevo del mismo año 88 más, y el lunes pasado se anunciaron 116 excarcelaciones. Desde diciembre de 2025, el total de liberados asciende a 303 personas.

Familiares de presos políticos volvieron a congregarse esta noche en las afueras de varias cárceles de Venezuela para exigir la liberación de sus parientes. La demanda fue respaldada por activistas y allegados de detenidos, quienes también se reunieron en la tarde del martes en la Universidad Central de Venezuela en Caracas.

“Tienen que decir la verdad referente a la cantidad de excarcelaciones”, declaró Angélica Rodríguez a la agencia EFE frente a El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Rodríguez aseguró que los familiares mantendrán la vigilia hasta que se concreten las liberaciones.

Desde la cárcel El Rodeo I, Aurora Silva, esposa del activista político Freddy Superlano, afirmó al mismo medio que “no existe una lista real” de excarcelados y exigió el cumplimiento del compromiso de liberar a los presos políticos. Silva también remarcó la necesidad de transparencia y reiteró el pedido para que las autoridades faciliten información clara sobre el proceso.

(Con información de EFE)