Venezuela

Foro Penal verificó 84 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela desde el 8 de enero

Un informe divulgado por este organismo señala que varios de los liberados incluyen ciudadanos extranjeros y profesionales de medios informativos, mientras que algunos nombres permanecen reservados por motivos de seguridad

Guardar
El presidente de la ONG
El presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero (i), y al vicepresidente de dicha ONG, Gonzalo Himiob (d), durante una rueda de prensa, en Caracas (EFE/Ronald Peña)

La ONG Foro Penal informó el miércoles que verificó la excarcelación de 84 presos políticos desde el jueves pasado, tras el anuncio oficial del régimen de la liberación de un “número importante” de detenidos en Venezuela, días después del operativo de Estados Unidos que culminó con la captura del ex dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

En su cuenta de Instagram, la organización precisó que hasta las 20:30 (hora local) del miércoles confirmó entre los liberados a 17 extranjeros o venezolanos con doble nacionalidad y más de una docena de periodistas.

El director de Foro Penal, Gonzalo Himiob, aclaró en la red social X que “algunos excarcelados” no figuran en el listado público porque “han pedido resguardo a su identidad”.

Por su parte, la presidenta interina del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, informó que hasta la fecha fueron excarcelados 406 presos políticos y aseguró que el proceso sigue abierto con el objetivo de “abrir un nuevo capítulo que permita el entendimiento desde la diversidad política”.

Este es el corte de
Este es el corte de excarcelaciones confirmadas hasta las 8:30 p.m. del miércoles, realizado por el Foro Penal (Instagram @foropenal)

Rodríguez destacó que el proceso de liberaciones de presos políticos “no ha culminado aún” y continúa en coordinación con el sistema judicial venezolano. “Al día de hoy podemos decir que ya suman 406 liberaciones previstas en estos días”, aseguró la funcionaria chavista, quien subrayó que el próximo objetivo es “ampliar los espacios de diálogo”.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, aseguró que colocó a disposición las “listas” de excarcelaciones, aunque estas aún no se han hecho públicas, reclamo sostenido por ONG, activistas, familiares y partidos políticos, que exigen transparencia en las cifras y la publicación de los registros.

Este es el corte de
Este es el corte de excarcelaciones confirmadas hasta las 8:30 p.m. del miércoles, realizado por el Foro Penal (Instagram @foropenal)

La organización Provea denunció el martes que “continúan las dilaciones indebidas y los abusos autoritarios”, obstáculos que impiden concretar las liberaciones anunciadas. En ese sentido, el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por la opositora y Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, afirmó que el régimen venezolano “siempre miente” y exigió una lista pública de excarcelados.

De acuerdo con las cifras difundidas por Jorge Rodríguez y el régimen venezolano, desde diciembre de 2024 fueron excarcelados 463 presos políticos. El detalle indica que en diciembre de 2024 fueron liberadas 160 personas, en Navidad de 2025 otras 99, en Año Nuevo del mismo año 88 más, y el lunes pasado se anunciaron 116 excarcelaciones. Desde diciembre de 2025, el total de liberados asciende a 303 personas.

Este es el corte de
Este es el corte de excarcelaciones confirmadas hasta las 8:30 p.m. del miércoles, realizado por el Foro Penal (Instagram @foropenal)

Familiares de presos políticos volvieron a congregarse esta noche en las afueras de varias cárceles de Venezuela para exigir la liberación de sus parientes. La demanda fue respaldada por activistas y allegados de detenidos, quienes también se reunieron en la tarde del martes en la Universidad Central de Venezuela en Caracas.

“Tienen que decir la verdad referente a la cantidad de excarcelaciones”, declaró Angélica Rodríguez a la agencia EFE frente a El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Rodríguez aseguró que los familiares mantendrán la vigilia hasta que se concreten las liberaciones.

Desde la cárcel El Rodeo I, Aurora Silva, esposa del activista político Freddy Superlano, afirmó al mismo medio que “no existe una lista real” de excarcelados y exigió el cumplimiento del compromiso de liberar a los presos políticos. Silva también remarcó la necesidad de transparencia y reiteró el pedido para que las autoridades faciliten información clara sobre el proceso.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaVenezuelaForo PenalONGNicolás MaduroDelcy Rodríguezpresos políticosrégimen venezolano

Últimas Noticias

EN VIVO | Foro Penal verificó 84 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela desde el 8 de enero

La organización de derechos humanos venezolana publicó un listado con los nombres de los detenidos liberados en la última semana e informó que continuarán analizando los reportes recibidos por los familiares de las víctimas y otros organismos

EN VIVO | Foro Penal

Un pescado frito frente al Caribe: el primer deseo de un hombre que fue excarcelado en Venezuela

Varias ONG de derechos humanos estiman que aún quedan entre 800 y 1.000 presos políticos en Venezuela

Un pescado frito frente al

Familiares de jóvenes asesinados durante las protestas de 2017 en Venezuela exigieron celeridad a la Corte Penal Internacional

Señalaron que, pese a la captura de Nicolás Maduro, la impunidad persiste y reclamaron que los responsables de los crímenes de lesa humanidad rindan cuentas ante la justicia internacional

Familiares de jóvenes asesinados durante

El Foro Penal elevó a 72 la cifra de presos políticos excarcelados por el régimen de Venezuela

Los casos confirmados corresponden a personas cuya salida de prisión fue comprobada por el equipo legal de la organización. El registro incluye a más de una decena de periodistas y trabajadores de la prensa

El Foro Penal elevó a

Delcy Rodríguez habló de “un nuevo momento político” en Venezuela y aseguró que el proceso de excarcelaciones sigue abierto

La jefa de Estado afirmó que ya suman 406 liberados, aunque organizaciones independientes y familiares insisten en que la cifra real es mucho menor y exigen transparencia sobre los nombres de los beneficiados

Delcy Rodríguez habló de “un
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuidó durante meses a una

Cuidó durante meses a una mujer mayor para ganarse su confianza y le robó una caja fuerte con joyas y dólares

Álvaro Martínez, asesor financiero: “Si haces estas tres cosas al recibir tu sueldo, lo estarás gestionando mejor que el 90% de la gente”

El entorno que arropa y defiende a Julio Iglesias tras las denuncias de acoso sexual

Un impactante choque en Lanús dejó un muerto: dos motos colisionaron de frente y se incendiaron en segundos

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 15 de enero de 2026

INFOBAE AMÉRICA
Al menos dos muertos y

Al menos dos muertos y un herido por otro desplome de una grúa en Tailandia

Condenado en rebeldía a cinco años de prisión el exdiputado y líder del partido tunecino Al Karama

El derrumbe de una grúa sobre una carretera tailandesa deja al menos dos muertos y cinco heridos

Albares comparece este jueves en el Congreso para exponer la posición del Gobierno sobre Venezuela

El PP creará este jueves otra comisión de investigación en el Senado para saber si la SEPI "pagó favores" a Maduro

ENTRETENIMIENTO

Jodie Foster explica cómo pudo

Jodie Foster explica cómo pudo evitar los abusos en Hollywood a pesar de comenzar muy joven: “Tenía mucho poder”

Ariana Grande recuerda cómo Mac Miller la ayudó a dejar atrás su look de Nickelodeon

Paul McCartney creyó que su vida había terminado cuando The Beatles se separaron

Este es el secreto de Jennifer Aniston para mantener un cuerpo esbelto y tonificado

La directora del documental de ‘Stranger Things’ aclara si el final de la serie se escribió con ChatGPT