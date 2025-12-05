Machado afirmó que la transición en Venezuela “tiene que llevarse a cabo” y aseguró que la oposición está “más organizada que nunca”

La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó el jueves que la transición política en Venezuela “tiene que llevarse a cabo” y aseguró que la oposición se encuentra “más organizada que nunca”, durante una intervención virtual en un acto organizado por la Asociación Venezolano-Estadounidense de EEUU (VAAUS) en Nueva York.

Machado, quien debe recibir el Premio Nobel de la Paz el próximo 10 de diciembre en Oslo, expresó que la prioridad de la oposición se centra en definir “lo que viene después” para garantizar que la transición “sea ordenada y efectiva”. Indicó: “Tenemos un liderazgo legítimo y un mandato claro del pueblo”, y añadió que la comunidad internacional respalda esa posición.

El encuentro se desarrolló mientras Estados Unidos endureció su política hacia el régimen de Nicolás Maduro, mediante sanciones económicas y el “cierre en su totalidad” del espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela. La medida, dirigida a aerolíneas, pilotos y presuntos traficantes, incrementó la presión sobre Caracas y obstaculizó la movilidad aérea y diversas operaciones comerciales internacionales.

En su discurso, Machado destacó la resistencia del pueblo venezolano y afirmó que “ha sufrido, pero se niega a rendirse”. También señaló que la oposición enfrenta la represión con “dignidad y fuerza moral”, al mencionar a “exiliados y presos políticos que han sido separados de sus familias y entregado todo por la causa democrática”.

Además, agradeció al presidente de EEUU, Donald Trump, por reconocer que la transición venezolana es “una prioridad” y por su rol como “referente en la presión internacional sobre el régimen de Maduro”.

Al ser consultada sobre la posibilidad de un cambio político, respondió: “¿Viene el cambio? Absolutamente sí”, para luego concluir: “Venezuela será libre”.

El evento, realizado en la sede de la firma jurídica internacional Clifford Chance, convocó a miembros de la diáspora venezolana, analistas, dirigentes opositores y otros actores interesados en sostener la presión internacional sobre el gobierno de Maduro. Según los organizadores, el objetivo fue “dar visibilidad a quienes consideran legítimos para liderar un eventual proceso de transición democrática”, en contraste con la administración que controla el Palacio de Miraflores.

Aunque la reunión no produjo anuncios concretos ni presentó una hoja de ruta, sí fortaleció el debate sobre el futuro político del país. Los organizadores subrayaron la relevancia de apoyar “a liderazgos prodemocráticos legítimos”, “fortalecer la visibilidad internacional de la crisis venezolana” y “consolidar el papel de la diáspora como actor de presión”.

Machado también llamó a los venezolanos en el exterior a participar este sábado en una movilización “por la paz y la libertad”, convocada a cuatro días de la entrega en Noruega del Nobel de la Paz 2025, concedido a la ex diputada. El Comité Nobel noruego informó recientemente que la opositora planea viajar a Oslo para recibir el premio.

El líder del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, declaró al canal público NRK que el desplazamiento representa “un viaje peligroso porque el régimen de Venezuela ha dicho que quiere quitársela de en medio”. Añadió que espera que se garantice la seguridad de Machado para llegar a Noruega y regresar luego al país.

(Con información de EFE)