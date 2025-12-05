Venezuela

Machado afirmó que la transición en Venezuela “tiene que llevarse a cabo” y aseguró que la oposición está “más organizada que nunca”

La líder opositora venezolana afirmó que su prioridad es definir “lo que viene después”, durante una intervención virtual en un acto de la Asociación Venezolano-Estadounidense de EEUU en Nueva York

Guardar

La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó el jueves que la transición política en Venezuela “tiene que llevarse a cabo” y aseguró que la oposición se encuentra “más organizada que nunca”, durante una intervención virtual en un acto organizado por la Asociación Venezolano-Estadounidense de EEUU (VAAUS) en Nueva York.

Machado, quien debe recibir el Premio Nobel de la Paz el próximo 10 de diciembre en Oslo, expresó que la prioridad de la oposición se centra en definir “lo que viene después” para garantizar que la transición “sea ordenada y efectiva”. Indicó: “Tenemos un liderazgo legítimo y un mandato claro del pueblo”, y añadió que la comunidad internacional respalda esa posición.

El encuentro se desarrolló mientras Estados Unidos endureció su política hacia el régimen de Nicolás Maduro, mediante sanciones económicas y el “cierre en su totalidad” del espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela. La medida, dirigida a aerolíneas, pilotos y presuntos traficantes, incrementó la presión sobre Caracas y obstaculizó la movilidad aérea y diversas operaciones comerciales internacionales.

En su discurso, Machado destacó la resistencia del pueblo venezolano y afirmó que “ha sufrido, pero se niega a rendirse”. También señaló que la oposición enfrenta la represión con “dignidad y fuerza moral”, al mencionar a “exiliados y presos políticos que han sido separados de sus familias y entregado todo por la causa democrática”.

Además, agradeció al presidente de EEUU, Donald Trump, por reconocer que la transición venezolana es “una prioridad” y por su rol como “referente en la presión internacional sobre el régimen de Maduro”.

María Corina Machado calificó a
María Corina Machado calificó a Donald Trump como un “referente en la presión internacional sobre el régimen de Maduro” (REUTERS)

Al ser consultada sobre la posibilidad de un cambio político, respondió: “¿Viene el cambio? Absolutamente sí”, para luego concluir: “Venezuela será libre”.

El evento, realizado en la sede de la firma jurídica internacional Clifford Chance, convocó a miembros de la diáspora venezolana, analistas, dirigentes opositores y otros actores interesados en sostener la presión internacional sobre el gobierno de Maduro. Según los organizadores, el objetivo fue “dar visibilidad a quienes consideran legítimos para liderar un eventual proceso de transición democrática”, en contraste con la administración que controla el Palacio de Miraflores.

Aunque la reunión no produjo anuncios concretos ni presentó una hoja de ruta, sí fortaleció el debate sobre el futuro político del país. Los organizadores subrayaron la relevancia de apoyar “a liderazgos prodemocráticos legítimos”, “fortalecer la visibilidad internacional de la crisis venezolana” y “consolidar el papel de la diáspora como actor de presión”.

Machado también llamó a los venezolanos en el exterior a participar este sábado en una movilización “por la paz y la libertad”, convocada a cuatro días de la entrega en Noruega del Nobel de la Paz 2025, concedido a la ex diputada. El Comité Nobel noruego informó recientemente que la opositora planea viajar a Oslo para recibir el premio.

Al ser consultada sobre la
Al ser consultada sobre la posibilidad de un cambio político, Machado respondió: “¿Viene el cambio? Absolutamente sí”, para luego concluir: “Venezuela será libre” (AP)

El líder del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, declaró al canal público NRK que el desplazamiento representa “un viaje peligroso porque el régimen de Venezuela ha dicho que quiere quitársela de en medio”. Añadió que espera que se garantice la seguridad de Machado para llegar a Noruega y regresar luego al país.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

María Corina MachadoVenezuelaRégimen de VenezuelaNicolás MaduroCartel de los SolesNarcoterrorismoEstados UnidosDonald TrumpÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Copa Airlines extendió la suspensión de vuelos hacia Venezuela tras la advertencia de EEUU sobre el espacio aéreo

La aerolínea panameña explicó que la cancelación de la ruta responde a la detección de interferencias en los sistemas de navegación

Copa Airlines extendió la suspensión

La oposición de Venezuela calificó de “aberrante” la condena a 30 años de prisión contra el yerno de Edmundo González Urrutia

La Plataforma Unitaria Democrática aseguró que la sentencia forma parte de una estrategia de persecución que busca intimidar a quienes cuestionan al régimen de Nicolás Maduro

La oposición de Venezuela calificó

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia fueron galardonados con el premio Convivencia que entrega la Fundación Broseta de España

Los líderes opositores venezolanos fueron reconocidos por “su lucha y perseverancia contra la dictadura”

María Corina Machado y Edmundo

Carta del “Pollo” Carvajal a Trump: ofrece más datos de la relación del chavismo con el narcotráfico y las redes delictivas en EEUU

El ex general chavista está en pleno proceso judicial en el país norteamericano y prepara una audiencia clave para reducir su condena. En la misiva menciona a las FARC, el ELN y Hezbollah, además del transporte de drogas, el espionaje ruso y manipulación electoral

Carta del “Pollo” Carvajal a

Marco Rubio afirmó que el problema de Nicolás Maduro es que “ha roto todos los tratos que ha hecho”

El secretario de Estado norteamericano señaló que el dictador venezolano no ha cumplido al menos cinco acuerdos suscritos con diversas administraciones de su país en los últimos 10 años

Marco Rubio afirmó que el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Caen tres sujetos en inmuebles

Caen tres sujetos en inmuebles donde presuntamente se fabricaba fentanilo en Culiacán: aseguran más de 30 mdp del opioide

Los colores que usan las personas que atraen el éxito, según la psicología

Activaron un protocolo de vigilancia en La Plata por un contacto estrecho con los turistas con sarampión

Servicio de Militar Mexicano: qué pasa si saqué bola blanca y no acudo a marchar

Lotería del Quindío resultados 4 de diciembre: números ganadores del premio mayor de $2.000 millones

INFOBAE AMÉRICA
Nasralla adelanta por poco a

Nasralla adelanta por poco a Asfura cuando el escrutinio de las presidenciales de Honduras se acerca al 77%

El jefe del Pentágono afirma que los bombardeos contra supuestas narcolanchas "apenas han comenzado"

La ONU pide el fin de la presencia del Ejército de Israel en la zona desmilitarizada con Siria

Venezuela rechaza la venta de acciones de la matriz de la petrolera venezolana Citgo a un fondo de EEUU

La Policía de Ecuador detiene a siete miembros de 'Los Lobos' en el sur del país

ENTRETENIMIENTO

Conoce los 10 K-dramas y

Conoce los 10 K-dramas y shows más populares en Corea para disfrutar este fin de semana

Cuáles fueron las canciones más buscadas en Google este 2025: Bad Bunny y Taylor Swift lideran

“Siempre a tu lado”: La forma en la que Rob Reiner protegió a los protagonistas adolescentes en el set

David Freyne presenta ‘Eternity’: una reinvención del romance con Miles Teller y Elizabeth Olsen

El elenco de “E.T.” habló sobre los elementos de la cinta que son homenajeados en “Stranger Things”