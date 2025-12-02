El Colegio de Periodistas de Venezuela denunció 111 incidentes contra la libertad de prensa este año (EFE/Esteban Biba/Archivo)

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela denunció 111 incidentes contra la libertad de prensa en el país entre enero y noviembre, que incluyen 31 impedimentos de cobertura y 19 detenciones arbitrarias, según una publicación de este lunes.

El CNP detalló que, entre los incidentes contabilizados, 18 corresponden a hostigamientos, 11 a amenazas, ocho a intimidaciones, siete al cierre de emisoras de radio y cuatro al decomiso de equipos usados para el ejercicio del periodismo.

Asimismo, reportó tres agresiones físicas y dos verbales, dos robos de equipos, dos ocasiones en las que se borró el material de los periodistas, 2 deportaciones de corresponsales extranjeros, 1 cierre de un canal de televisión y 1 acto vandálico en la sede del CNP.

La organización detalló que las acciones incluyen 31 impedimentos de cobertura y 19 detenciones arbitrarias (EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo)

“El informe revela que la estrategia de control se mantiene firme, buscando la anulación total del periodismo independiente”, afirmó la gremial en su cuenta de Instagram, que contabiliza, en total, 21 periodistas detenidos arbitrariamente en Venezuela.

En noviembre pasado, la ONG Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) de Venezuela denunció el “deterioro sostenido de las condiciones para ejercer el periodismo y el impacto directo de la impunidad en la labor informativa” en el país.

Para Ipys, en Venezuela “informar sigue siendo una labor castigada” y por ello reiteró su llamado a las autoridades a investigar los que consideró como “crímenes contra periodistas”, así como “sancionar a los responsables” y “garantizar” que “estas violaciones” no se repitan.

José Elías Torres

La Policía detuvo a un líder sindical

En otro orden, el régimen de Nicolás Maduro detuvo este fin de semana a José Elías Torres, dirigente sindical conocido por su defensa de los derechos laborales al frente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), según informaron dos organizaciones no gubernamentales a través de redes sociales.

El operativo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) incluyó un allanamiento en el apartamento de Torres, quien ocupa el cargo de director general de la CTV desde 2016 y ha liderado demandas salariales dirigidas al régimen en representación de millones de trabajadores sin aumento desde 2022.

El Observatorio Venezolano de Libertad Sindical denunció que la PNB se llevó a Torres de su residencia y catalogó el hecho como un atentado sin justificación contra un dirigente sindical comprometido con la defensa de la clase obrera.

A sus críticas se sumó la ONG Provea, que declaró mediante su cuenta en X que la detención de Torres representa “un nuevo ataque a la libertad sindical en Venezuela”, bajo el argumento de que persiste una política sostenida de criminalización del movimiento laboral en el país.