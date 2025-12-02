Venezuela

El Colegio de Periodistas de Venezuela denunció 111 incidentes contra la libertad de prensa este año

La organización detalló que las acciones incluyen 31 impedimentos de cobertura y 19 detenciones arbitrarias

Guardar
El Colegio de Periodistas de
El Colegio de Periodistas de Venezuela denunció 111 incidentes contra la libertad de prensa este año (EFE/Esteban Biba/Archivo)

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela denunció 111 incidentes contra la libertad de prensa en el país entre enero y noviembre, que incluyen 31 impedimentos de cobertura y 19 detenciones arbitrarias, según una publicación de este lunes.

El CNP detalló que, entre los incidentes contabilizados, 18 corresponden a hostigamientos, 11 a amenazas, ocho a intimidaciones, siete al cierre de emisoras de radio y cuatro al decomiso de equipos usados para el ejercicio del periodismo.

Asimismo, reportó tres agresiones físicas y dos verbales, dos robos de equipos, dos ocasiones en las que se borró el material de los periodistas, 2 deportaciones de corresponsales extranjeros, 1 cierre de un canal de televisión y 1 acto vandálico en la sede del CNP.

La organización detalló que las
La organización detalló que las acciones incluyen 31 impedimentos de cobertura y 19 detenciones arbitrarias (EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo)

El informe revela que la estrategia de control se mantiene firme, buscando la anulación total del periodismo independiente”, afirmó la gremial en su cuenta de Instagram, que contabiliza, en total, 21 periodistas detenidos arbitrariamente en Venezuela.

En noviembre pasado, la ONG Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) de Venezuela denunció el “deterioro sostenido de las condiciones para ejercer el periodismo y el impacto directo de la impunidad en la labor informativa” en el país.

Para Ipys, en Venezuela “informar sigue siendo una labor castigada” y por ello reiteró su llamado a las autoridades a investigar los que consideró como “crímenes contra periodistas”, así como “sancionar a los responsables” y “garantizar” que “estas violaciones” no se repitan.

José Elías Torres
José Elías Torres

La Policía detuvo a un líder sindical

En otro orden, el régimen de Nicolás Maduro detuvo este fin de semana a José Elías Torres, dirigente sindical conocido por su defensa de los derechos laborales al frente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), según informaron dos organizaciones no gubernamentales a través de redes sociales.

El operativo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) incluyó un allanamiento en el apartamento de Torres, quien ocupa el cargo de director general de la CTV desde 2016 y ha liderado demandas salariales dirigidas al régimen en representación de millones de trabajadores sin aumento desde 2022.

El Observatorio Venezolano de Libertad Sindical denunció que la PNB se llevó a Torres de su residencia y catalogó el hecho como un atentado sin justificación contra un dirigente sindical comprometido con la defensa de la clase obrera.

A sus críticas se sumó la ONG Provea, que declaró mediante su cuenta en X que la detención de Torres representa “un nuevo ataque a la libertad sindical en Venezuela”, bajo el argumento de que persiste una política sostenida de criminalización del movimiento laboral en el país.

Temas Relacionados

crisis en VenezuelaColegio Nacional de Periodistas de Venezuelalibertad de prensaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Suecia recomendó a sus ciudadanos no viajar a Venezuela debido a la “situación de seguridad”

El Ministerio de Asuntos Exteriores publicó una nota en la que brinda una serie de consejos a sus viajeros

Suecia recomendó a sus ciudadanos

Seguidores de María Corina Machado se reunirán en 24 países para celebrar la entrega del Nobel de la Paz

El partido Vente Venezuela, de la líder opositora, convocó concentraciones el próximo 6 de diciembre, cuatro días antes de la entrega del galardón

Seguidores de María Corina Machado

Nicolás Maduro pierde aliados en la región y enfrenta un mayor aislamiento ante la presión de Estados Unidos

Las recientes elecciones en Honduras y San Vicente y las Granadinas arrojaron resultados que dejan más solo al régimen chavista

Nicolás Maduro pierde aliados en

Nicolás Maduro designó un “nuevo” buró político socialista con los mismos dirigentes de siempre y luego bailó en un acto público

El dictador juramentó a varias figuras del oficialismo que forman parte de su régimen y del partido gobernante desde hace años: Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, Cilia Flores y Jorge Rodríguez, entre otros

Nicolás Maduro designó un “nuevo”

Más detalles de la conversación telefónica entre Trump y el dictador Maduro

En una llamada, de menos de 15 minutos, el presidente de Estados Unidos le dijo al líder del régimen chavista que tenía una semana para abandonar Venezuela con su familia. Ese plazo habría expirado el viernes, según dos fuentes

Más detalles de la conversación
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Precio del dólar en México

Precio del dólar en México cae y el peso respira este 2 de diciembre

La Justicia obliga a derribar el muro de dos metros que Feijóo levantó “por seguridad” en su casa de Moaña cuando era presidente de la Xunta

Misiones: el cabecilla del levantamiento policial y un exdirigente PRO cerraron un acuerdo en la Legislatura

“Estoy buscando una llamada”: Sheinbaum expresa su intención para que el papa León XIV visite México

Tipo de cambio dólar canadiense peso mexicano de hoy 2 de diciembre

INFOBAE AMÉRICA
El Banco Central de Bolivia

El Banco Central de Bolivia publica un nuevo “valor referencial” del dólar estadounidense

Starmer y Rutte comentan la crisis en Ucrania mientras Kiev y Washington retoman las negociaciones en Florida

Un juez estadounidense aprueba la venta de la matriz de la petrolera estatal venezolana Citgo

La Minicopa Endesa Valencia 2026 ya conoce a sus ocho finalistas

Desplazadas unas 100.000 personas en dos semanas por el aumento de la violencia en el norte de Mozambique

ENTRETENIMIENTO

Entre el duelo, arte y

Entre el duelo, arte y comunidad: Jessie Buckley y Paul Mescal explicaron el impacto emocional del rodaje de Hamnet

John Malkovich habló sobre paternidad, suerte y arte: “El nacimiento de mis hijos lo cambió todo”

Blueface relató cómo vivió su tiempo en prisión: “Después de un año, entendí que tenía que adaptarme”

Robert Wagner recuerda a su esposa Natalie Wood a 44 años de su misteriosa muerte: “Siempre extrañada, siempre atesorada”

Paul Anka confirmó un viejo rumor sobre Frank Sinatra: “Sí, lo tenía enorme”