Venezuela

María Corina Machado y Edmundo González celebraron la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Los líderes opositores destacaron que el reconocimiento de los nuevos santos representa un impulso moral para millones de venezolanos que enfrentan la opresión del régimen de Maduro

Guardar
María Corina Machado y Edmundo
María Corina Machado y Edmundo González Urrutia calificaron la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles como símbolo de esperanza y unidad para Venezuela, en medio de la crisis política y social actual (AP/ARCHIVO)

Los líderes de la oposición mayoritaria de Venezuela, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, celebraron la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, reconocidos como los primeros santos venezolanos, durante una multitudinaria ceremonia presidida por el papa León XIV en la plaza de San Pedro. En un comunicado difundido por ambos en redes sociales, los dirigentes opositores calificaron este acontecimiento como un “motivo de esperanza y consuelo en medio de la oscuridad” nacional, y lo vincularon al anhelo de un “nuevo milagro”: el retorno de la libertad en Venezuela.

Machado y González Urrutia subrayaron que la canonización es motivo de orgullo y afirmaron que ambos santos venezolanos “dedicaron su vida a servir a los demás”. En el mismo texto señalaron: “son dos santos para 30 millones de venezolanos rehenes”, mencionando la existencia de “más de 800 presos políticos, miles de perseguidos y exiliados, y millones sometidos a un dolor constante por parte de un régimen que desconoce la voluntad popular y no entiende que se tiene que ir”. Ambos líderes recordaron sus acusaciones contra el régimen chavista de haber cometido un fraude durante las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que el dictador, Nicolás Maduro, fue proclamado ganador en forma fraudulenta sin que se publicaran los resultados desglosados.

“Ahora estamos listos ante la inminencia de un nuevo milagro: un tiempo de luz y libertad llegará pronto para toda Venezuela”, agregaron en el escrito, compartido en redes sociales.

Machado, actualmente en la clandestinidad dentro del país, y González Urrutia, exiliado en España, destacaron en su mensaje que “la fuerza y la determinación de los venezolanos son inquebrantables”, asegurando que la ciudadanía “ha crecido ante la adversidad, vencido el odio y ganado confianza”. El comunicado agrega: “Ahora estamos listos ante la inminencia de un nuevo milagro: un tiempo de luz y libertad llegará pronto para toda Venezuela”.

Miles de fieles venezolanos celebraron
Miles de fieles venezolanos celebraron la canonización de Hernández y Rendiles, mientras la oposición aprovechó el evento para renovar el llamado a la unidad nacional y el retorno de la democracia (REUTERS/Claudia Greco)

A través de X, González Urrutia —quien se considera presidente legítimo de Venezuela— enlazó la canonización de Hernández y Rendiles a la fortaleza nacional y la capacidad de servicio. Escribió que la grandeza del país se mide por la generosidad y humildad, insistiendo en que “su ejemplo renueva nuestro compromiso con el país y nuestra convicción de que Venezuela puede levantarse, unida y firme, sobre los valores que nos dieron fuerza y sentido”.

La ceremonia en el Vaticano reunió a cerca de 55.000 fieles, con una destacada presencia venezolana evidenciada por banderas y camisetas relativas a los nuevos santos. En el propio territorio venezolano, miles de ciudadanos se congregaron en plazas y templos para seguir el acontecimiento con fervor, en un ambiente de unión que, por unas horas, suspendió las profundas divisiones políticas del país, según informaron medios locales.

