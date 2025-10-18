Venezuela

González Urrutia celebró la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles: “Son reflejo de la Venezuela que queremos”

El líder opositor reivindicó desde Roma el valor de los venezolanos que serán proclamados santos este domingo, y renovó su compromiso con las familias de los presos políticos

Guardar
Fotografía de archivo del líder
Fotografía de archivo del líder antichavista Edmundo González Urrutia (EFE/John Reyes Mejía)

El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia señaló este sábado que el médico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, que serán canonizados este domingo, constituyen un “reflejo” de la Venezuela que la ciudadanía aspira a recuperar.

Durante su intervención por videollamada en un acto realizado en Roma, González Urrutia celebró que ambos sean proclamados santos por el papa León XIV en una ceremonia en el Vaticano, destacando los valores que representan para la nación caribeña.

Ante decenas de venezolanos congregados en la capital italiana, muchos de ellos residentes fuera del país, González Urrutia declaró: “Estos dos nuevos santos son reflejo de la Venezuela que queremos, a la que queremos volver: una nación compasiva, trabajadora y decente. Una Venezuela donde la fe se traduzca en obras y donde cada persona pueda vivir con dignidad y esperanza”.

En su mensaje, el candidato presidencial de la principal coalición opositora expresó que la canonización de Hernández y Rendiles “recuerda que la grandeza de un país no se mide por su poder, sino por su capacidad de sentir con humildad, de amar y de mantener la fe incluso en medio de la adversidad”, en alusión a los desafíos sociales y políticos que atraviesan los venezolanos.

Las declaraciones de González Urrutia se produjeron tras la concentración que decenas de venezolanos realizaron en la plaza del Risorgimento, próxima al Vaticano, con motivo de la ceremonia religiosa. Durante el encuentro, los manifestantes pidieron la liberación de cerca de 900 presos políticos en Venezuela y desplegaron en el suelo fotografías de los detenidos, bajo el lema ‘una canonización sin presos políticos’.

Venezolanos pidieron en Roma la liberación de los presos políticos

El ex diplomático emitió un mensaje específico de apoyo para los allegados de los detenidos: “A todas esas familias les manifiesto mi agradecimiento, mi respeto, y reitero mis compromisos firmes de acompañarles siempre”. Asimismo, afirmó: “Somos el testimonio vivo de que la crueldad no puede quebrar el espíritu de un pueblo que ha decidido mantenerse digno y humano. Su constancia nos enseña, cada día, que la justicia no se abandona, que la esperanza no se entrega, y que la fe puede sostenernos incluso en las noches más oscuras”.

González Urrutia finalizó su intervención agradeciendo a quienes “mantienen viva la llama de la identidad” venezolana y aseguró: “Gracias por acompañar, con esperanza, este tiempo que, lo sabemos, será de reconstrucción y de luz. Que Dios bendiga a nuestros santos, a nuestros presos políticos, a nuestras familias y a nuestra amada Venezuela”.

La canonización de José Gregorio Hernández (1864-1919) y Carmen Rendiles (1903-1977) ha sido considerada por la Iglesia católica venezolana, familiares de los presos políticos y organizaciones no gubernamentales como una oportunidad para reclamar la libertad de los detenidos. El acto religioso, previsto para este domingo en el Vaticano, ha servido de punto de encuentro para distintos sectores sociales y políticos del país.

Foto de archivo del papa
Foto de archivo del papa León XIV

María Corina Machado, líder de la oposición y Premio Nobel de la Paz 2025, solicitó a finales de septiembre al papa León XIV que intercediera ante las autoridades venezolanas para lograr la liberación de los presos políticos antes de la canonización. La ex diputada reiteró en la red social X su petición para que la voz de los venezolanos llegue “a toda la gente de bien alrededor del mundo” y al Vaticano, pidiendo “una canonización sin presos políticos”.

El Comité para la Libertad de los Presos Políticos también realizó un llamado en ese sentido. A través de una carta dirigida al pontífice, la organización expresó: “Su Santidad Papa León XIV, le pedimos respetuosamente que eleve su voz y, a través de los medios que considere apropiados, solicite a la Administración de Nicolás Maduro la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos”.

El Comité enfatizó que la canonización representa “una oportunidad única” para reclamar libertad y reconciliación, y alertó sobre la “grave crisis de Derechos Humanos en nuestra Venezuela”. El escrito denunció que las detenciones arbitrarias afectan a personas de distintos sectores, incluyendo obreros, profesionales, policías y militares, y pusieron de relieve casos de “aislamiento prolongado, desapariciones forzadas y malos tratos”.

(Con información de EFE y EP)

Temas Relacionados

VenezuelaEdmundo González Urrutiaúltimas noticias américaMaria Corina MachadoVaticanoPapa León XIVNicolás Maduro

Últimas Noticias

Decenas de venezolanos pidieron en Roma la liberación de los presos políticos antes de la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Los manifestantes se concentraron en la céntrica plaza del Risorgimento, donde cubrieron el suelo con fotografías de las casi 900 personas que permanecen detenidas arbitrariamente por la dictadura de Maduro

Decenas de venezolanos pidieron en

El dictador Maduro anunció que las unidades militares venezolanas de todo el país quedaron activas en medio de las tensiones con EEUU

La estrategia del régimen chavista involucra el despliegue de uniformados y milicianos civiles en todas las regiones del país, mientras Washington refuerza su presencia en el Caribe contra el narcotráfico

El dictador Maduro anunció que

La Justicia de EEUU podría aplazar la sentencia por narcotráfico de Hugo “el Pollo” Carvajal

La audiencia, prevista inicialmente para el 29 de octubre, podría desarrollarse el 18, 19 o 20 de noviembre. Los abogados del ex jefe de inteligencia venezolano preparan impugnaciones al informe previo a la condena

La Justicia de EEUU podría

Donald Trump dijo que Nicolás Maduro le ofreció “de todo” para evitar un conflicto con Estados Unidos

El mandatario estadounidense hizo esta afirmación en un contexto marcado por el despliegue militar contra el narcotráfico en el Caribe y la aprobación de operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela

Donald Trump dijo que Nicolás

Estados Unidos tiene bajo custodia a dos sobrevivientes del ataque a una embarcación de narcotraficantes en el Caribe

La operación fue autorizada por el presidente Donald Trump en el marco de la ofensiva militar antidrogas cerca de las costas venezolanas

Estados Unidos tiene bajo custodia
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Más de 170 empresas ofrecerán

Más de 170 empresas ofrecerán descuentos a jóvenes que voten en los Consejos de Juventud: tiendas de ropa, comida y entretenimiento darán beneficios

Director de medio alternativo amenazado de muerte vuelve a irse del país: “Volví de mi primer exilio pensando que con Petro iba a ser diferente”

Transportistas de CDMX exigen aumento de tarifa y advierten paro si no hay respuesta del gobierno: esto es lo que quieren cobrar

Qué medidas y factores faltan para revertir el estancamiento de la actividad económica

Jorge Restrepo, director del Cerac, aclara que Congreso de los Pueblos es un movimiento social y no está vinculado al ELN

INFOBAE AMÉRICA
El hijo de Sarkozy convoca

El hijo de Sarkozy convoca una manifestación para el día de la entrada en prisión del expresidente francés

Verstappen aprovecha otro fiasco de McLaren y Sainz hace podio en la Sprint de Austin

Antonio Banderas brinda por la felicidad de su hija y desvela detalles de la boda

Uaxactun, la aldea guatemalteca que inspira al mundo con su defensa de la selva y la fauna

La Catedral de Canterbury sorprende con una exposición de grafitis que invita a dialogar con Dios

ENTRETENIMIENTO

Gloria Estefan eligió a Rachel

Gloria Estefan eligió a Rachel Zegler para que la interprete en la próxima película sobre su vida

Kevin Federline habla sobre el dinero que ganó en su divorcio de Britney Spears: “No era un vagabundo esperando un cheque”

Taylor Swift donó 100 mil dólares para el tratamiento de una niña con cáncer cerebral raro en Estados Unidos

La escena de Forrest Gump que pasó desapercibida y marcó el destino de uno de sus protagonistas

The Cure anunció la grabación de un nuevo álbum y una película de su último show