Los principales hitos en la carrera política de María Corina Machado

La líder opositora venezolana María Corina Machado en Caracas (Jimmy Villalta / Europa Press)

Desde su enfrentamiento con Hugo Chávez a comandar el partido opositor contra el régimen del dictador Nicolás Maduro en Venezuela, María Corina Machado, reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, llevó adelante la bandera de la democracia. Este viernes fue premiada desde Noruega y recibió el apoyo internacional por su incansable lucha.

En enero de 2012, durante el discurso anual de Chávez en la Asamblea Nacional, la entonces diputada cuestionó la política de expropiaciones. “Expropiar es robar”, afirmó Machado en ese debate, en el que el mandatario respondió con ironía: “Le sugiero que gane las primarias porque está fuera de ranking para debatir conmigo”.

Dos años más tarde, Machado denunció violaciones a los derechos humanos durante las protestas en su tierra natal y resultó apartada del Parlamento por esbozar su preocupación tras participar como “embajadora alterna” de Panamá en una reunión de la OEA. Luego ser acusada de promover la violencia, fue inhabilitada durante 12 meses y perdió visibilidad al ser considerada una legisladora radical.

Luego del fallido intento de destitución contra el dictador Nicolás Maduro, liderado por Juan Guaidó, Machado regresó a la escena política en un contexto donde la oposición estuvo dividida y desmoralizada, e impulsó, en 2023, las elecciones primarias para seleccionar al rival de Maduro en los comicios presidenciales previstos para 2024.

Maria Corina Machado saliendo del foco central de una represión por parte de las fuerzas del régimen en 2024 (REUTERS/Jorge Silva)

En ese proceso, que contó con la participación de 2,4 millones de electores, Machado logró el 92% de los votos. Su victoria consolidó su liderazgo, aunque no pudo presentar su candidatura, ya que la Contraloría General de la República venezolana amplió su inhabilitación política a 15 años por presunta vinculación con “una trama de corrupción” dirigida por Guaidó.

Machado contrarrestó la censura anunciando como candidato presidencial de la oposición a Edmundo González Urrutia, un diplomático de 76 años. “Estamos unidos y fuertes”, expresó en un video tras apoyar públicamente a Urrutia.

La ex legisladora mantuvo el liderazgo de la campaña y recorrió el país en automóvil debido a restricciones para viajar en avión impuestas por el régimen. En cada visita recibió muestras de apoyo masivo. González Urrutia tuvo un rol menos protagónico, en dicho recorrido. El 28 de julio, las elecciones se realizaron con alta participación. El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó vencedor a Maduro con el 52% de los votos, pero nunca mostró las actas electorales.

Una vez conocido el resultado, la comunidad internacional solicitó esclarecimiento y Machado afirmó que fue González Urrutia quien ganó, con un 70% de los votos. Por este motivo, acusó Maduro de fraude electoral.

Maria Corina Machado se enfrentó públicamente a Hugo Chávez y Nicolás Maduro (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

A pesar de que la ley exige exhibir el escrutinio detallado, el CNE nunca lo mostró. Tras el anuncio de resultados, se produjeron protestas espontáneas y cerca de 2.400 personas fueron detenidas por las fuerzas de la dictadura. Horas más tarde, Machado publicó en internet actas escaneadas de las máquinas de votación para sustentar la denuncia. El chavismo desestimó la validez de esos documentos.

Después de dos días de protestas contra la reelección de Maduro, Machado anunció el 1 de agosto su paso a la clandestinidad, argumentando motivos de seguridad tras el señalamientos de Maduro sobre su implicación en hechos de violencia que dejaron 24 muertos.

Las detenciones generaron temor y debilitaron a la oposición: González Urrutia partió al exilio en España en septiembre. Por su parte, Machado indicó que mantiene vínculos con aliados internacionales, especialmente Estados Unidos, en busca de “libertad” para el pueblo venezolano. El régimen la acusa de conspiración, aunque no hay una orden de arresto formal en su contra.

En medio de las tensiones, este viernes María Corina Machado se consagró como la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, según anunció el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.

(Con información de AFP)