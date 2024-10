Martín Fierro de Cine y Series 2024: todos los looks de la alfombra roja

Infobae analizó los looks de las celebridades en la alfombra roja con diseñadores

Los Martín Fierro están entre los galardones más relevantes y deseados en el mundo del entretenimiento, bajo la organización de la Asociación de Periodistas de la Radio y la Televisión (APTRA). En esta edición, la premiación, que celebra el trabajo de personalidades y producciones en diversos formatos, introduce una nueva categoría: la primera entrega a Cine y Series.

La gran celebración, en la Usina del Arte, tuvo a Mariana Fabbiani y Benjamín Vicuña como conductores. Antes de la gala, las estrellas del “cine, series y plataformas” desfilaron por la alfombra roja. Cada uno de los looks de las celebridades, que fueron el foco de atención previo a la premiación, fueron analizados, junto a Infobae, por los reconocidos diseñadores Benito Fernández, Gustavo Pucheta y Marcelo Giacobbe.

Todos los looks de la alfombra roja de los Martín Fierro de Cine y Series 2024

Gimena Accardi

Gimena Accardi fue una de las celebridades que pasó por la alfombra roja y entrevistó junto a Ángel de Brito a quienes fueron ingresando a la gala (Gustavo Gavotti)

“Gimena Accardi luce un vestido en tono beige, casi nude. De escote geométrico y mangas al cuerpo, dejando los hombros al descubierto. El drapeado en el frente realza su silueta”, dijo Giacobbe.

Mientras que Fernández consideró: “Me encanta la silueta, le queda divina; y está súper bien maquillada. El color y la morfología del vestido me parecen divinos y frescos”.

Pucheta sumó: “Este vestido es un acierto total y Gime también. La silueta insinuante de este vestido es un ítem de la temporada, sumado al trabajo minucioso de pliegues tiene ese romanticismo dramático que capta las fotos de una alfombra, sumado al particular color elegido”.

Graciela Borges y Luis Brandoni

Los icónicos actores Graciela Borges y Luis Brandoni llegaron juntos a los Martín Fierro (Jaime Olivos)

Sobre los looks de Borges y Brandoni, Fernández afirmó: “Graciela con mucho glamour. Me encanta su sombrero boina, le quedan bien los anteojos y esa túnica de brillos. A ella todo le queda bien. Una reina, como siempre. Luis está clásico. Hubiera apostado un poquitito más fuerte, pero se lo ve bien”.

Liliana Parodi

Liliana Parodi y su equipo organizaron cada detalle de la gala

Giacobbe evaluó el estilo de Parodi y afirmó: “Me encanta el look: es lo que en Inglaterra se considera smart dressing. Apostó a dos colores que no fallan. Todo el look es un juego entre volumen y color. Por un lado, el pantalón negro tiene un corte ingenioso, pero también la chaqueta. Al usar dos prendas con diseño en volumen, pero aplicar el color de una forma inteligente, se ve moderna y elegante”.

“Le queda impecable, súper elegante. Me gusta la combinación del blanco y el negro. Se la ve bien de maquillaje y de pelo. Impecable”, reflexionó Fernández al observar este estilo.

Benjamín Vicuña y Mariana Fabbiani

Mariana Fabbiani y Benjamín Vicuña en la alfombra roja de los Martín Fierro

“Me encanta el vestido de Mariana, me parece alucinante, y lo que más me gusta es que se jugó con el pelo y el maquillaje, que ella, generalmente, no se juega tanto. Está una bomba. Benjamín está divino. Él siempre está impecable. Me gusta todo: el saco, el corte, se lo ve espléndido. Me gusta mucho”, valoró Fernández.

Ángel de Brito

Ángel de Brito dijo presente y, con Accardi, entrevisó a las celebridades en la alfombra roja

Sobre el look de De Brito, Giacobbe apuntó: “Ángel apostó por un smoking clásico, algo que nunca falla. Creo que el twist de su look fue ese balance entre una silueta clásica contrastado con el charol del calzado, lo cual lo hace moderno”.

Leonora Balcarce

La actriz Leonora Balcarce en su llegada a la ceremonia

“Actual Y disruptivo, dos cosas que me gustan mucho en este look para la alfombra. Sobre todo, en cómo hacen parecer interminables sus piernas y el remate de la buena elección de zapatos”, dijo Pucheta con respecto a la elección de Balcarce para la gala.

A su turno, Benito Fernández señaló: “Me gusta la morfología, pero me parece muy oscuro. En blanco hubiese sido divino. A ella se la ve espléndida”.

Noticia en desarrollo

* Fotos: Jaime Olivos y Gustavo Gavotti