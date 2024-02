Celebración del amor con menús temáticos en restaurantes selectos, desde la alta cocina hasta propuestas descontracturadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día de los Enamorados es una invitación al festejo para las parejas, que buscan pasar una jornada distinta y especial. ¿El objetivo? Conmemorar algo tan importante como el amor. Qué mejor que hacerlo amalgamando la alta gastronomía del país con menús elaborados temáticamente para la ocasión.

Desde la brisa marina de Punta del Este hasta la inigualable belleza de los paisajes patagónicos de Mendoza y Bariloche, pasando por la cocina de autor de la Ciudad de Buenos Aires, Infobae seleccionó una guía de lugares exclusivos que prometen convertir la velada de San Valentín en un encuentro gourmet y elegante.

Ocho lugares elegantes y exclusivos para una cena romántica de San Valentín

1 - Bis Bistró de Gonzalo Aramburu

Bis Bistró de Gonzalo Aramburu en Buenos Aires propone una experiencia culinaria basada en la cocina sincera, inspirada en los bistrós parisinos y la esencia natural del amor

“Buscamos darle un entorno a la experiencia en este día, inspirados en una cocina sincera como en los bistrós parisinos, que tienen la esencia natural del amor”, señaló a Infobae Gonzalo Aramburu, chef y creador del mítico restaurante Aramburu y de Bis Bistró, que se presenta con una propuesta más descontracturada y una estética de de los años 50.

Aramburu siempre apostó a la excelencia, y así ha sido reconocido a lo largo de los años: hoy es el único restó de Argentina con dos estrellas Michelín, su “hermano menor”, Bis Bistró, sigue sus huellas y a la vez se diferencia, con una cocina clásica porteña con toques de autor. “La gastronomía argentina está en un gran momento”, destacó Aramburu a Infobae luego de la distinción recibida de la Guía Michelín. (quizás se puede agregar algún quote mas de aramburu)

El menú para celebrar San Valentín en Bis Bistró incluirá opciones que van desde tomates reliquia con anchoas al orégano, pesca del día, holandesa de pistacho, ojo de bife, milhojas de papa, romesco, Cavatelli o caponata de vegetales. De postre, se podrá disfrutar de Pavlova, frutillas y cítricos.

*Dónde: Vicente López 1661, Local 12, Recoleta, CABA.

2 - Faena Hotel Buenos Aires

Faena Hotel Buenos Aires celebra el amor con un menú especial en sus restaurantes Italpast y El Mercado, ofreciendo platos delicados y experiencias únicas

Bajo el lema “Some Like It Pink: A Timeless Pink Love”, el Faena Hotel Buenos Aires invita a celebrar el amor, en este día tan especial, a través de delicados platos experiencias únicas para compartir en pareja, en dos de sus restaurantes insignia: Italpast y El Mercado.

Con la inspiración de la pasión que rodea a San Valentín, Italpast Faena Buenos Aires propone un menú elaborado por el chef Pedro Picciau, con el amor como premisa de sus creaciones para compartir.

El menú incluye: portobello relleno gratinado, carpaccio de atún rojo, cherrys confitados, ralladura de limón, polvo de aceitunas negras o sracciatella, duraznos grillados, crocante de prosciutto, reducción de aceto balsámico. Entre los principales se destacan risotto trufado de vieyras y truchón patagónico confitado o fagottinis de puerro y queso pecorino con crema de espárragos. El postre será “Some Like it Pink”.

Otra de las propuestas del Faena Hotel se desarrollará en El Mercado, un espacio encantador que amalgama la energía de las legendarias cantinas de Buenos Aires con el encanto de los mercados al aire libre de Europa.

El menú de cuatro pasos está integrado por gírgolas con yogurt ahumado y kale frito, pulpo Español con causa y bernesa, pesca blanca confitada con cremoso de palta y zucchinis, y tomates de estación, pestaña a las brasas con emulsión de puerro y papa confitada. De postre, corazón de chocolate semi amargo y frambuesas.

* Dónde: Martha Salotti 445, Puerto Madero, CABA.

<i>3 - </i>Kero Bar by Osaka - Punta del Este

Kero Bar by Osaka en Punta del Este ofrece un menú por pasos que mezcla la Cocina Nikkei con cócteles de autor, inspirados en el amor como protagonista

“Nos inspiramos en un lugar paradisíaco, como son las playas de Punta del Este, para crear una propuesta que conjugue una fusión entre la tradicional Cocina Nikkei y la creatividad de los cócteles de autor, inspirados en una fecha en la cual el amor es el protagonista”, dijo a Infobae Leandro Bouzada, chef de Osaka.

Ubicado en el Ovo Beach del Hotel Enjoy, Kero Bar by Osaka celebra el Día de los Enamorados, con un menú por pasos que incluye: Primer paso de ceviche moriawase (pesca del día, pulpo, camote glaseado, leche de tigre al rocoto y camarones crocantes), segundo paso de carpasssion (tiradito de salmón, miel de maracuyá, berros y masa crocante), tercer paso de ebi mentaiko (langostino, crema de rocoto asado y queso parmesano), cuarto paso niku brasa (ojo de bife a la parrilla, salsa de lomo saltado y chips de papa nativa) o umi meshi (arroz meloso de mariscos al fuego, plátano asado, palta y chalaquita al wasabi), por último un quitno paso dulce de choco masu (mousse de chocolate caliente, helado de avellanas y praliné de maíz chulpi).

Además de este menú sugerido, las parejas podrán elegir una cena a la carta.

*Dónde: Ovo Beach, Enjoy Punta del Este, Parada 4 Playa La Mansa.

4 - Centauro & Kaiken

Centauro & Kaiken en Mendoza presenta un menú de alta cocina para el Día de los Enamorados, ofreciendo una experiencia sensorial única a través de sabores especiales

Diego Tapia, chef del restaurante Centauro de Mendoza habló con Infobae sobre el menú de esta noche: “Nos inspiramos junto s a la bodega para generar un efecto sorpresa en las parejas, la idea es que cada uno viva una experiencia única a través de la sensación que generan los sabores sobre los sentidos. Es una aventura donde hay platos individuales y para compartir, diversidad de platos y maridajes, y obsequios para aquellos que todavía piensan en el amor como un nuevo comienzo cada día”,

Para conmemorar esta fecha tan especial, se diseñó un menú de alta cocina con pasos individuales y compartidos. En el Día de los Enamorados, Centauro & Kaiken ofrecerán paso uno individual (Flor del Desierto o Riesling), paso dos para compartir (Reino de la Fantasía Eclosión & Breve Viaje por Oriente o Vineyard White Blend o Mythic), paso tres individual (Valle Hermoso o Nude – Kaiken), paso cuatro individual (Explosión), paso cinco para compartir (el Descubrimiento & Perla Negra o Cuvée Extra Brut – Cruzat).

*Dónde: Perú 1156, Ciudad de Mendoza

5- Fuegos de Patagonia

Fuegos de Patagonia en Bariloche realiza un evento temático para San Valentín, combinando cocina patagónica de autor, música y cócteles exclusivos

La Patagonia argentina es uno de los epicentros de la gastronomía del país. Sin dudas, Bariloche está entre las ciudades que encabeza esta dinámica. Allí, en un enclave que mira al lago Nahuel Huapi, el restaurante Fuegos de Patagonia hará un evento temático para San Valentín que incluirá un set acústico del músico Iván Piombi y cócteles de autor.

“Hoy haremos un cóctel especial que es participativo. Les daremos la base del cóctel y cada pareja tiene que elegir un endulzante y agregárselo a la copa de acuerdo a una frase que represente su relación de pareja”, remarcó en diálogo con Infobae Maru Ávila, bartender del lugar.

En el menú de Fuegos de Patagonia, los platos del lugar están bien diferenciados y proponen una experiencia especial desde el primer momento, con recetas como pinchos de fruto del mar, gazpacho de duraznos picante y los clásicos ñoquis, entre otras.

¿En dónde? Avenida Exequiel Bustillo 12900, Bariloche.

6 - Restaurante Alaverde

Restaurante Alaverde en San Miguel del Monte: una cena de San Valentín basada en la gastronomía Km Cero, destacando los sabores del campo

Estancia La Bandada, ubicada en San Miguel del Monte, realizará el 14 de febrero la primera cena en el flamante Restaurante Alaverde, en ocasión de los festejos de San Valentín. Una propuesta de gastronomía a puertas cerradas a cargo del chef Rodrigo Ayala. La cena será de 4 pasos y cada plato estará maridado con copa de vino. De fondo sonará música suave en vivo, lo que completa una velada romántica y amena.

Se esperará a los comensales con una recepción y luego se realizará un breve recorrido por la huerta y granja de La Bandada para conocer los fundamentos del concepto “Gastronomía km Cero” en la que se basa la cocina del restaurante y la estancia. “En La Bandada encontré un lugar ideal para conectar con la naturaleza y los productos de la huerta orgánica. Por eso invito a descubrir los sabores del campo y el lujo de la gastronomía Km Cero”, dijo Ayala.

Entre los platos habrá hummus de edamame con carpaccio de vegetales orgánicos; sopa fría de calabaza y naranja; queso brie con mermelada de higos y ciruela, verdes y flores; lomo asado con hierbas con tatin de tomates, puerros braseados y jugo de carne y chocolate; curry de vegetales con cous cous, leche de coco y cedron; pavlova con frutas de campo, ricota y cassis; ó duraznos a la plancha, con crema montada y dulce de leche de cabra que es elaborado en la estancia.

*¿En dónde? Ruta 41, km 120, San Miguel del Monte.

7- Mess Cocina

En Del Viso, Mess Cocina celebra el amor con un menú especial que rinde homenaje a la herencia armenia, combinando tradición y modernidad

Saliendo de la ciudad, en la zona de Del Viso, se encuentra Mess Cocina, un restaurante propicio para celebrar el amor porque así nació: sus fundadores son los cocineros Celeste Rizian y Guido Casalnuovo, quienes se conocieron cocinando, se enamoraron y luego abrieron este proyecto en el que noche tras noche rinden homenaje a la herencia armenia de Celeste con clásicos reinterpretados y modernizados.

Mess propone un menú especial con vinos, y la velada comienza con una tartaleta de masa filo con paté y mermelada de higos acompañado; continúa con un plato de tomate, ricota y cerezas; luego el tortellini de maíz, mollejas y lima con y, de postre, chocolate semiamargo con frambuesas zumaque.

“Para nosotros es importante otorgar una experiencia lo más integradora que se pueda, que sea disparadora, medular, que toque la fibra de quienes han comido comida de familiares, amigos, de gente que ya no está pero sigue estando con nosotros. En un mundo con tanta vorágine no hay nada más sano que sentirse de vacaciones por unas horas”, valoró Guido Casalinuovo.

* ¿En dónde? Los Crisantemos 392, Del Viso.

8- Basa Basement Bar & Restaurant

Basa Basement Bar & Restaurant, recomendado por la Guía Michelin, prepara un menú especial para San Valentín, destacando fusiones de la cocina mediterránea

Basa Basement Bar & Restaurant es uno de los restaurantes recomendados por la Guía Michelin para 2024. Para esta noche de San Valentín habrá un menú especial pensado especialmente para celebrar el amor. Se destacarán opciones como el canelé relleno con paté de langostinos, caviar de arenque y aceite de oliva; capresse Fior di latte con tomates de temporada, albahaca, gazpacho de tomates verdes, aceite de menta, eneldo y albahaca; fagottini de ricotta y parmesano con salsa de habas, tomates secos, trufa negra, tomates cherry quemados, guanciale crocante; y bife de chorizo con milhojas de papines, salsa de oporto y hongos, criolla de mango y espuma de coliflor

Creado por Luis Morandi y Patricia Scheuer, Basa está a punto de cumplir 10 años marcando una singular calle de Retiro como destino gastronómico porteño. Leandra Pérez es la chef al frente del equipo de cocina. Junto a ella, Ludovico De Biaggi, maestro de la coctelería, Ignacio Sac, jefe de cava de vinos, y Gastón Aranda, jefe de barra, conforman un equipo sinérgico, coordinado diariamente por Candela Jimenez.

“Trabajamos para brindar una experiencia desde que entrás hasta el último momento; cuidando cada detalle. Tenemos una carta muy variada enfocada en la gastronomía mediterránea. Sin embargo, hay ciertas fusiones que nos vienen marcando con un poco más de identidad, y reversionamos clásicos de la cocina italiana, por ejemplo, u otras fusiones. Nuestra meta es que sea comida reconfortante y que en cada bocado existan emociones con memorias gustativas y que quieras seguir comiendo”, valoró en diálogo con Infobae la chef Leandra Pérez.

* ¿En dónde? Basavilbaso 1328.