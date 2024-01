Vinos para disfrutar en el verano: tres tintos ideales para los días de calor

El tinto más suave es el Pinot Noir, mientras que los Malbec y Merlot también suelen serlo, más allá de los estilos y calidades (Imagen ilustrativa Infobae)

No sólo el calor cambia el ánimo, las vacaciones también influyen en los hábitos, y el disfrute del vino no es ajeno. Porque si de bebidas de trata, en esta época las frescas y livianas copan la parada. Cervezas y aperitivos, mandan. En vinos es turno de los burbujeantes, mientras los rosados continúan con su impulso post primaveral y los blancos resucitan. Son los tintos los que quedan rezagados.

Por suerte hay algunos trucos que sirven para disfrutar estos vinos como siempre. En primer lugar, hay que tener en cuenta la ocasión de consumo y cuán informal será. Un dato para aquellos que abren sus patios a los amigos y familiares en verano, si no hay copas para todos, en vaso el vino también se puede disfrutar.

Pero más allá del cuándo y dónde, la temperatura de servicio marca la pauta del placer a la hora de beber un vino cuando hace calor. Espumantes, blancos, rosados y dulces naturales salen de la heladera y aguardan su turno en las fraperas, sumergidos en agua y cubitos de hielo. Y al tinto hay que tratarlo parecido. Tenerlo en la puerta de la heladera (colocarlo 2 o 3 horas antes) y mantenerlo fresco una vez descorchado es la solución.

Pero a diferencia de los otros, a medida que la botella baja hay que tomarse el trabajo de sacarla de la frapera, porque el frío potencia los taninos y el tinto puede sentirse más astringente. Otra clave es elegir bien el tipo de vino.

la diversidad que ofrecen los vinos argentinos en la actualidad permite seguir disfrutándolos incluso con altas temperaturas

El tinto más suave es el Pinot Noir, mientras que los Malbec y Merlot también suelen serlo, más allá de los estilos y calidades. Todos los demás varietales suelen ser más estructurados y por eso sufrir de más cuando se los enfría, aunque hay excepciones en función al estilo de algunos vinos. En verano, el tinto debe entrar fresco a la boca, sino la sensación de calidez se potencia con la temperatura ambiente y el placer queda opacado. Es por ello que cuando hace calor y se quiere disfrutar un buen vino, el foco de atención no debe estar puesto en qué botella descorchar sino más bien en la temperatura de servicio.

Los tintos que resisten mejor las bajas temperaturas sin perder atributos son aquellos que son expresivos, pero a la vez fluidos, sus taninos son incipientes sin llegar a ser firmes, y su paso por boca refrescante, con la acidez potenciando su trago ágil y vivaz.

Porque cuando calienta el sol lo más importante es refrescar el paladar. Por eso, hay que dejar los grandes vinos para otras ocasiones. Mejor es optar por tintos jóvenes y livianos, como Criolla, Pinot Noir, Malbec, Cabernet Franc, Merlot, Bonarda o incluso algún Tannat moderno.

Los tintos de verano están de moda en la actualidad (Imagen ilustrativa Infobae)

En verano todos hablan de las modas que pasan y, como siempre a esta altura del año, los “tintos de verano” sobresalen sobre sus pares. Son muy diferentes, siempre hablando de vinos con ciertas pretensiones, de esos que valen un poco más porque tienen más atributos. Hasta hace poco los buenos tintos eran aquellos de carácter frutal maduro, con crianza en barricas de roble y con estructura, dada principalmente por el alcohol y la concentración. Pero los tiempos cambiaron y con ellos muchos vinos.

Porque los nuevos tintos de verano no temen a ser percibidos como ligeros o livianos, por su baja graduación alcohólica (más cerca de los 12 que de los 15 grados). Tampoco que los tilden de inmaduros por sus sabores verdes y, mucho menos, por no tener el cuerpo suficiente.

La mayoría opta por el Malbec, pero en realidad pueden ser de cualquier cepa ya que depende más del estilo de vinificación que de la uva. Los orígenes también pueden variar, pero se destacan más las zonas frías como por ejemplo el Valle de Uco.

Si de bebidas de trata, en esta época las frescas y livianas copan la parada. Son los tintos los que quedan rezagados, pero no tiene por qué ser así (Getty)

En realidad, se trata de vinos más pensados para beber que para guardar, aunque sus niveles de acidez permiten a muchos de ellos perdurar algunos años.

Sus taninos nunca son firmes ni duros, pero están presentes. Suelen ser de buen ataque, con volumen y muy expresivos. Y si bien no son muy profundos, cada trago llama a otro. Su gran ventaja es que pueden servirse refrescados, algunos directo de la heladera mientras que otros mejor entre 10 y 14 grados, Así, en lugar de perder gracia, ganan lo que Miguel Brascó llamaba “drinkability”. Por eso son ideales para disfrutar en verano.

Si bien es cierto que en esta época muchos cambian el tinto por bebidas más refrescantes, la diversidad que ofrecen los vinos argentinos en la actualidad permite seguir disfrutándolos incluso con altas temperaturas. Como se dijo, sin dudas, los blancos, rosados y espumantes son los preferidos porque se sirven directamente de la frapera y bien fríos. Cabe destacar que esto opaca un poco los atributos y las complejidades de los mejores exponentes ya que el frío “anestesia” las papilas gustativas, además de bajar mucho la presión y, por consiguiente, debilitar a los espumosos. Pero siempre se puede servir pasado de frío y no a la inversa, ya que así el vino puede llegar a su temperatura óptima de consumo.

No sólo el calor cambia el ánimo, las vacaciones también influyen en los hábitos, y el disfrute del vino no es ajeno

Sin embargo, la mayoría sigue prefiriendo los tintos, y no solo con los asados que se multiplican durante las vacaciones sino también con pescados y cualquier otra carne a la parrilla. Hoy son muchos los tintos que ofrecen expresión y concentración sin peso, lo que garantiza que se puedan servir refrescados, a unos 14 grados como mucho, y ser apreciados en su plenitud. No se trata de tintos simples y livianos sino de vinos modernos y completos, incluso con crianza en barricas, pero de esa que no se siente. A estos vinos también se los puede tener en la frapera, y no importa si se sienten algo apretados, enseguida se acomodan en la copa.

3 recomendados aptos para la época de calor

Casa Petrini Tannat 2021

Casa Petrini, Tupungato, Valle de Uco $5100

Un Tannat ágil y fresco ideal para sumar a la mesa de carnes asadas

Ariel Angelini, enólogo de la casa, apostó por esta variedad no solo para diferenciarse de los demás sino porque sabía de su potencial. Hoy, con varias cosechas en el mercado, este Tannat demuestra ser fresco y vibrante, fiel a su estilo, como cuando llegó al mercado. De aromas intensos, hay frutas rojas y hierbas silvestres. Su paladar es ágil y franco, con buen volumen y taninos incipientes que resaltan su frescura. Expresivo y con fuerza, resulta un tinto ideal para disfrutar en verano, tanto para beber por copa en la previa del asado como acompañado las carnes asadas. Beber entre 2024 y 2025.

Puntos: 90,5

Conclave Nocturno Malbec 2020

Piccolo Banfi, Agrelo, Luján de Cuyo $7200

El Conclave Nocturno Malbec 2020 es ideal para disfrutar con pastas o pizzas

Cómo su nombre lo indica, las uvas para elaborar este Malbec se cosechan de noche para preservar mejor la frescura natural de las uvas desde el momento de la cosecha hasta el comienzo de la fermentación. Es un buen exponente de Agrelo, de aromas generosos y frutados, con algo de especias. Buen volumen y paso mordiente, con la fuerza típica de la zona y una expresión nítida. Sobre el final de boca se aprecia la madera bien integrada. Por su trago amable y fresco, es ideal para disfrutar también en verano acompañando unas pastas o unas pizzas, más allá de las carnes asadas. Beber entre 2024 y 2025.

Puntos: 90

Miras Joven Merlot 2022

Familia Miras, Alto Valle de Río Negro $7500

El Miras Joven Merlot 2022 de Familia Miras, de Río Negro

Desde hace más de 33 años que Marcelo Miras (enólogo propietario) viene haciendo Merlot, según él, “la mejor variedad tinta que hay en Río Negro”. Tinto joven elaborado a partir de viñas viejas, de buen volumen y apoyado en la fruta. Paladar franco y especiado, con notas de frutas negras. Sus taninos incipientes resaltan sus leves dejos vegetales y especiados, otorgando a sus texturas un papel protagónico en cada trago. Por lo tanto, se puede beber por copa bien refrescado o bien acompañando arroces y pescados grillados. Beber entre 2024 y 2026.

Puntos: 91