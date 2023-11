Los 8 argentinos que ingresaron en los Latin America’s 50 Best Restaurants

El grupo de chefs argentinos que participaron de este mega evento de la gastronomía mundial y regional Foto: Maia Chacra

Después de una ceremonia que llevó casi dos horas y media, una expectativa enorme, se dieron a conocer los Latin America’s 50 Best Restaurants. Y el gran ganador de la noche fue Maido, en Perú. En un contexto de alegría y grandes emociones, Argentina fue protagonista de este mega evento con 8 lugares a lo largo del ranking de los 50 mejores.

En la pintoresca ciudad de Río de Janeiro, Brasil, se llevó a cabo este acontecimiento culinario de gran trascendencia en América Latina. El Copacabana Palace, un lugar icónico de Río, fue el lugar elegido para la ceremonia de premiación. La noche comenzó con la llegada de los representantes de los sitios culinarios a la alfombra roja, seguido de un cóctel de bienvenida.

El primer argentino apareció en el Top 3 y fue Don Julio. Hace poco, este templo de la carne argentina, fue noticia cuando el capitán de la Selección argentina Lionel Messi, revolucionó el ambiente al llegar a la esquina de Guatemala y Gurruchaga, en el barrio de Palermo a cenar con su familia. Aquí como quedaron posicionados cada uno de ellos en el conteo.

3. Don Julio, Buenos Aires

La Parrilla Restaurante Don Julio en el puesto número 3 recientemente fue noticia por ser el lugar que eligió Messi para ir a comer (Foto: Franco Fafasuli)

Los elogios y reconocimientos para este establecimiento en Palermo son numerosos, y desde sus primeros pasos en el mundo gourmet, Infobae destacó su labor excepcional. En 2019, la prestigiosa lista internacional “Los 50 mejores restaurantes del mundo” (The World’s 50 Best) lo situó en el puesto 34, un notable ascenso desde su posición 55 en la edición anterior.

Además, el año previo había alcanzado el primer lugar en la lista de los 50 mejores restaurantes de América Latina (Latin America’s 50 Best Restaurants), donde también se hizo acreedor del codiciado Premio Arte de la Hospitalidad en 2018.

17. El Preferido, Buenos Aires

El Preferido de Palermo es si dudas un clásico del barrio porteño que ahora tuvo su reconocimiento en el ranking (elpreferidodepalermo)

“Una hermosa casa pintada de rosa de 1952, el propietario Pablo Rivera y le chef Guido Tassi recrearon con amor un espíritu tradicional de bodega con comida excepcional”, expresaron en la entrega, sobre este lugar icónico de Buenos Aires.

26. Gran Dabbang, Buenos Aires

“EL chef Mariano Ramon combina sabores de Asia con ingredientes latinos para crear un vibrante género culinario lleno de sabor y creatividad”, expresaron a la hora de entregar el premio este resto argentino.

“La verdad que todavía no estamos cayendo porque no nos esperábamos un resultado. Me parece hermoso que la lista se de lugar para celebrar a restos como el nuestro. Son lugares simples, de cercanía. Y que la lista tenga la diversidad. Es un premio muy valioso estar con colegas que uno admira y amigos, pues ya a esta altura son amigos”, dijo a Infobae Ramón.

30. Julia, Buenos Aires

Reconocido como un templo de la cocina indie, “con paltos astutos, vanguardistas y siempre destacan los ingredientes de micro estacionalidad”, expresaron al entregarles el premio.

Don julia en el Latin America’s 50 Best Restaurants

Sería imposible adivinar, a partir de los exquisitos platos que llegan elegantemente dispuestos sobre la mesa, que en la cocina de Julia solo trabaja un hombre. Julio Báez demuestra ser un auténtico hombre orquesta en su restaurante debut, un acogedor espacio con tan solo 22 asientos que lleva el nombre de su hija.

Entre los platos más destacados, se encuentran el tartar cubierto con finas virutas de mantequilla ahumada, el chuletón acompañado de un suave puré de ajo blanco y negro, el refrescante carpaccio de sandía y la sabrosa salchicha longaniza de Chacabuco, la ciudad natal de Báez. En un momento en el que muchos restaurantes cuentan con el respaldo de grandes inversores, resulta alentador encontrar un proyecto sencillo que se centra en lo esencial: la frescura de los ingredientes, el sabor, la técnica y la estacionalidad.

32. Mishiguene, Buenos Aires

Los sabores de aquí no son solo intensos sino que también están arraigados en la cultura de la investigación culinaria. “El chef Tomás Kalika está levantando su bandera en toda américa latina”, reconocieron en el evento.

38. Alos, Buenos Aires

Alos otro de los lugares que fueron elegidos para estar en este prestigioso ranking

Refinadas técnicas de cocina se aplican a ingredientes argentinos orgánicos y de origen local para crear platos en los que cada sabor está magistralmente estratificado. El chef Alejandro Feraud transmite una fuerte visión en Alo’s a la hora de crear alta cocina honesta con texturas y sabores que convierten sus platos en divina comida reconfortante.

41. Crizia, Buenos Aires

“Este restaurante tiene los productos de más alta calidad de Argentina, con mariscos de productores independientes”, dijeron al mencionar este lugar. Gabriel Oggero es el chef ejecutivo de Crizia, en el barrio de Palermo, desde donde predica tanto la alta cocina de técnicas complejas como la búsqueda esforzada y apasionada de productos de excelencia de nuestro país.

43. Niño Gordo, Buenos Aires

Niño Gordo, un lugar donde, apenas entrás, te hace sentir dentro de un film de Won Kar-wai. En él, Germán Sitz y Pedro Peña combinan la cocina japonesa, china, coreana y del Sudeste Asiático por igual.

NIÑO GORDO, ubicado en Thames 1810, es otro de los lugares argentinos reconocidos por este premio @xniniogordox

“No queríamos dejarnos encasillar, esta es una parrilla asiática con miles de posibilidades”, comentaron en una nota con Infobae.

Dolli Irigoyen, la argentina reconocida

La destacada chef Dolli Irigoyen ha sido distinguida con el Icon Award 2023 en el marco de la entrega de los premios 50 Best Restaurants de América Latina. La cocinera fue reconocida por su “huella significativa en el mundo culinario” y su “impacto positivo en la industria gastronómica de la región”.

Dolli Irigoyen ha sido distinguida con el Icon Award 2023

“Mi carrera está marcada por General Las Heras, el lugar donde nací. Mi familia tiene mucho que ver también porque eran inmigrantes: dos vascos, un francés y una abuela italiana. Cada uno de ellos me transmitió su cultura, sus costumbres, sus raíces y modificaron su forma de cocinar en Argentina con los productos locales”, sostuvo emocionada la chef al recibir el premio Icon Award 2023.

Dolli Irigoyen es conocida por su versatilidad en el ámbito de la gastronomía. “Mi carrera comienza y está marcada fundamentalmente por el pueblo en que nací”, dice orgullosa.

Heredera de las costumbres de una familia de inmigrantes, nació en la localidad bonaerense de General Las Heras, donde empezó su carrera como pastelera en la cocina de su casa antes de abrir un restaurante con su nombre en Buenos Aires. En 1998 cerró el local y se centró en su faceta de educadora, comunicadora y autora de libros de cocina.