Dolli Irigoyen fue distinguida con un premio internacional por su aporte a la gastronomía latinoamericana

La destacada chef Dolli Irigoyen ha sido distinguida con el Icon Award 2023 en el marco de la entrega de los premios 50 Best Restaurants de América Latina. La cocinera argentina fue reconocida por su “huella significativa en el mundo culinario” y su “impacto positivo en la industria gastronómica de la región”.

Dolli Irigoyen es conocida por su versatilidad en el ámbito de la gastronomía. “Mi carrera comienza y está marcada fundamentalmente por el pueblo en que nací”, dice orgullosa. Heredera de las costumbres de una familia de inmigrantes, nació en la localidad bonaerense de General Las Heras, donde empezó su carrera como pastelera en la cocina de su casa antes de abrir un restaurante con su nombre en Buenos Aires. En 1998 cerró el local y se centró en su faceta de educadora, comunicadora y autora de libros de cocina.

En la actualidad, es tan reconocida que con apenas decir su nombre de pila -Dolli- comensales de toda la región la identifican. Esto se debe a su despliegue multifacético, ya que es cocinera, escritora, presentadora de televisión y propietaria del taller culinario creativo Espacio Dolli en Buenos Aires, donde organiza eventos y clases de cocina y trabaja con un equipo de jóvenes chefs impulsando conceptos culinario pioneros.

Latin America’s 50 Best Restaurants ha nombrado a Dolli Irigoyen, una de las cocineras de mayor renombre de Argentina y América Latina, como la ganadora del Icon Award 2023 (gentileza Latin America’s 50 Best Restaurants)

Su influencia también se extiende a programas de televisión exitosos, como MasterChef Celebrity Argentina y Bake Off Argentina, en los que se desempeño como jurado.

El Icon Award se entrega a figuras destacadas que han contribuido de manera sobresaliente al mundo gastronómico, que merecen reconocimiento internacional por impulsar un cambio positivo en la industria. Este premio es el segundo de cuatro anuncios especiales que precederán a la ceremonia oficial de los Latin America’s 50 Best Restaurants, que tendrá lugar el 28 de noviembre en Rio de Janeiro, Brasil. “Me siento profundamente conmovida de recibir este premio. Cada región de Argentina es particular y especial y me produce una gran alegría ver que mi país y sus productos son celebrados en todo el mundo”, dijo la chef.

“Dolli Irigoyen es una de las primeras en promover la calidad y riqueza de los ingredientes argentinos. Y dedicó años a explorar la región y su país natal, rescatando prácticas ancestrales y utilizando ingredientes locales para mostrar la diversa geografía argentina”, dijeron los organizadores del premio.

Irigoyen comenzó su carrera como pastelera en su casa de General Las Heras, antes de abrir un restaurante con su nombre en Buenos Aires (Latin America’s 50 Best Restaurants)

El jurado también destacó que con sus viajes como fuente de inspiración estuvo al frente de numerosos programas de TV y escribió varios libros, entre ellos Dolli Irigoyen en su Cocina – La Colección (2014), Producto Argentino (2014) y Frascos, Dulces y Conservas (2017). Su carrera audiovisual abarca programas como Cocina de Autor, Esencialmente Dolli, Chile de Sur a Norte y Cocina Regional Argentina, todos creados con la intención de compartir sus descubrimientos con chefs y aficionados a la gastronomía de todo el mundo.

“Ha dirigido prestigiosos concursos gastronómicos internacionales, incluyendo el reconocido Bocuse d’Or de Francia. Su talento y sus contribuciones le han valido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Martín Fierro – la más alta distinción para un programa de televisión en Argentina”, dijo el jurado.

“Por décadas, Dolli ha sido una de las figuras más queridas e influyentes de la gastronomía argentina. Su extensa investigación ha contribuido a destacar la diversidad de Argentina y la riqueza de sus ingredientes locales, y ha desempeñado un papel clave en darlos a conocer a nivel mundial. Nos enorgullece reconocerla hoy como el ícono que es dentro de la esfera gastronómica”, señaló William Drew, director de contenidos de Latin America’s 50 Best Restaurants.

Risotto ciruela y conejo, por Dolli Irigoyen (Latin America’s 50 Best Restaurants)

Con este premio, la chef argentina se une a un selecto grupo de personalidades culinarias reconocidas por su invaluable contribución a la gastronomía de la región. Entre los anteriores galardonados con el Icon Award se encuentran Rodrigo Oliveira y Adriana Salay; Janaína Torres Rueda; Pedro Miguel Schiaffino y Rafael Rincón.

Latin America’s 50 Best Restaurants se lanzó en 2013 para celebrar la gastronomía de toda la región y ofrecer a los comensales de todo el mundo información local y recomendaciones culinarias. La selección la establece un grupo de 300 líderes de la industria gastronómica de la región.

Los organizadores también elaboran el ranking The World’s 50 Best Restaurants, lanzado en 2002; Asia’s 50 Best Restaurants, lanzada en 2013; y Middle East & North Africa’s 50 Best Restaurants, lanzada en 2022.

Irigoyen será homenajeada el 28 de noviembre en la ceremonia de entrega de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2023 en Río de Janeiro.