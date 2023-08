Día del parrillero: quiénes son los asadores premiados en Argentina y cuáles son las recomendaciones para que salga perfecto

Cada parrillero tiene sus trucos a la hora de hacer un asado (Ba Capital Gastronómica)

La anécdota ocurrió una noche a mediados de los 80 y en una parrilla que tenia Norberto “Ruso” Verea. Ubicada en frente del Cine Avellaneda, el periodista se había quedado sin parrillero. “Nos faltó y en medio de la locura, de atender todo, la parrilla, la ensalada, la bebida, cayó Pappo, que solía venir de vez en cuando”, relató el periodista.

Pappo, narró Verea, se sacó la remera y lo primero que hizo fue preguntar: “¿Cómo están haciendo los chorizos? ¿están marcados? ¿de qué tamaño son las fetas de vacío?”.

La instantánea del músico, esa que lo ve con pantalones de cuero haciendo de parrillero hasta entrada la madrugada, con la gente asombrada al ver que es él quien hace el asado, tal vez pinte algo de la idiosincrasia argentina, aquella que tiene arraigada la solidaridad y que gira en torno a una tradición culinaria que forma parte del ADN nacional: el asado

El asado argentino es más que una simple comida; es una experiencia cultural, un ritual y una pasión que se ha transmitido de generación en generación. Desde las vastas llanuras de la Pampa hasta las bulliciosas calles de Buenos Aires, el asado es una tradición que define la identidad argentina.

Muchos parrilleros amateurs, luego de recibir varios aplausos en las mesas familiares, se lanzan al Campeonato Federal del Asado, para demostrar y competir con otros asadores (Foto: Adrián Escandar)

Existen varias fechas que celebran a esta preparación. Una de ellas es el 11 de octubre es el Día Nacional del Asado. Esta fecha está marcada en el calendario desde el año 2013, cuando un grupo de personas reunidas en una red social convocó a los fanáticos de toda la Argentina. Es que el asado puede ser la excusa perfecta para disfrutar de nuestros cortes preferidos.

Sin embargo, este 19 de agosto, el foco está puesto en una figura fundamental, la persona que -como Pappo- puede hacer de la carne un arte de la preparación. Hoy se celebra el Día del Parrillero para homenajear a aquellos que se posan frente al calor de las brazas dispuestos a servir esta clásica comida.

En la Argentina hay miles de persona que realizan esta preparación. Algunos de ellos, aplaudidos por sus amigos y familiares, se animan a participar de eventos como El Campeonato Federal del Asado. Dos maestros parrilleros han demostrado recientemente que el arte de asar va más allá de la tradición y se convierte en una pasión que trasciende fronteras.

Natali Suárez Pardo, rompió esquemas al convertirse en la primera mujer en ganar este prestigioso campeonato. Se trata de una parrillera con pasión y destreza, que ha hecho historia en el mundo del asado argentino. En la cuarta edición del campeonato esta mujer oriunda de San Luis no solo se llevó el título de la mejor asadora del país, sino que también rompió barreras al convertirse en la primera mujer en lograr tal hazaña.

María del Carmen Ramírez, demostrando que el arte del asado no conoce de géneros, se alzó como una de las campeonas en el Campeonato Federal del Asado (Ba Capital Gastronómica)

Desde pequeña, Natali ha tenido una relación especial con la gastronomía. Su amor por la cocina la llevó a formarse como chef y pastelera. Pero, su camino hacia el éxito no fue fácil. La parrilla, tradicionalmente vista como un oficio masculino, presentó desafíos para ella. Sin embargo, con determinación y talento, logró hacerse un lugar en este mundo y demostrar que las mujeres también pueden dominar las brasas.

En declaraciones tras su victoria, Natali no dudó en compartir su orgullo por representar a San Luis. Pero ¿qué resaltó a la hora de ser una buena parrillera? Según dijo, “importancia de las brasas” y la “meticulosa elección de los cortes y tiempos de cocción”. Para ella, saber “qué va primero a la parrilla” es esencial para lograr el asado perfecto.

Está también el caso de Héctor Germán Caballero, un formoseño de pura cepa, se alzó con el título en la más reciente edición del campeonato. Originario de Clorinda, este maestro de las brasas ha demostrado que el asado es mucho más que un simple plato; es una tradición, una forma de vida.

Héctor Germán Caballero, un formoseño que ha llevado la tradición del asado a nuevos horizontes (Foto: Nicolas Stulberg)

Desde muy joven, Germán se sumergió en el mundo de la gastronomía, ayudando a sus padres en la elaboración de panificados y comidas típicas. Y aunque su inicio fue humilde, su pasión y dedicación lo llevaron a ser reconocido como el mejor parrillero del país.

“El orgullo que me provoca representar a Formosa en este prestigioso torneo no me entra en el pecho”, confesó Germán. Con platos que incluyeron desde bondiola de cerdo hasta lomo de surubí, demostró que la clave de un buen asado radica en la elección de los cortes, el manejo de las brasas y, por supuesto, en el amor que se le pone a cada preparación.

El ritual del asado

La historia del asado en Argentina se remonta a los tiempos de los gauchos. Ellos solían asar la carne en estacas sobre un fuego abierto, una técnica que todavía se utiliza en algunas regiones del país. Con el tiempo, el asado se convirtió en una tradición familiar y social, donde amigos y familiares se reúnen para compartir una comida y disfrutar de la compañía mutua.

El asado argentino, más que una comida, un legado cultural que ha unido generaciones desde las llanuras de la Pampa hasta el corazón de Buenos Aires (Ba Capital Gastronómica)

Preparar un asado no es simplemente cocinar carne; es un ritual que requiere tiempo, paciencia y habilidad. Comienza con la selección de la carne. Algunos de los cortes más populares incluyen el asado de tira, el vacío, la entraña y el matambre. La calidad de la carne es esencial, y muchos argentinos tienen su carnicero de confianza que les proporciona los mejores cortes.

Una vez seleccionada la carne, el siguiente paso es preparar el fuego. La elección entre leña o carbón es crucial, según los expertos. Mientras que la leña proporciona un sabor ahumado y auténtico, el carbón permite un control más preciso de la temperatura. La clave es mantener un fuego constante y evitar que las llamas toquen directamente la carne.

Secretos y trucos del asado perfecto

El 19 de agosto rinde homenaje a los maestros detrás de la parrilla, aquellos que transforman el asado en una obra de arte culinaria (Ba Capital Gastronómica)

El éxito de un asado depende de varios factores:

Temperatura del fuego : es esencial mantener una temperatura constante. Un truco es colocar la mano sobre la parrilla; si puedes mantenerla durante 3-4 segundos, la temperatura es media-alta, ideal para sellar la carne.

Sazonado : a diferencia de otras culturas, en Argentina, la carne se sazona principalmente con sal gruesa. Algunos parrilleros también utilizan chimichurri, una salsa a base de ajo, perejil, vinagre, aceite y especias.

Tiempo de cocción : cada corte tiene su tiempo de cocción ideal. Por ejemplo, la entraña se cocina rápidamente a fuego alto, mientras que el asado de tira requiere una cocción más lenta.

Herramientas : una buena parrilla, pinzas y un cuchillo afilado son esenciales. Evita usar tenedores para voltear la carne, ya que pueden liberar los jugos esenciales.

Descanso: una vez cocida, la carne debe descansar durante unos minutos antes de cortarla. Esto permite que los jugos se redistribuyan, resultando en una carne más jugosa.

El asado argentino reconocido en el mundo

El asado es una de las comidas más emblemáticas de Argentina (iStock)

El asado es una de las marcas registradas de Argentina a la hora de hablar de gastronomía, ya que se trata de una comida reconocida y ponderada a nivel mundial. En ese sentido, recientemente, la prestigiosa guía de viajes culinarios Taste Atlas lo ubicó como el mejor plato de las Américas. Además, por si fuera poco, el uso de la parrilla como técnica culinaria se ubicó en el puesto 7 del mismo ranking, mientras que la provoleta -un componente infaltable en este contexto- quedó en el 17° lugar.

“Considerado un epítome de la gastronomía y la cultura argentinas, el asado es mucho más que una simple comida. En Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y en varios otros países de América del Sur, es un evento culinario y social al que asisten amigos y familiares para compartir la alegría de cocinar al aire libre. El asado presenta tradicionalmente una amplia selección de carnes a la parrilla, principalmente carne de res, por la que Argentina es más conocida”, destacaron en Taste Atlas, la plataforma que reúne las opiniones de usuarios de todos los países sobre recetas y platos gastronómicos.

