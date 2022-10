10 espacios para inspirarse y renovar el hogar, según la prestigiosa decoradora Ania Agárdy

Ania nació en Polonia y a los 10 años se mudó a Estados Unidos con su familia. Está casada con un húngaro criado en la Argentina

La cosmopolita y talentosa decoradora, Ania Agárdy recorrió con éxito varios campos profesionales hasta que el diseño interior la llamó con el imán de la vocación. Desde entonces su vida transcurre en los dos hemisferios y entre trabajos de decoración integrados a los paisajes y ciudades más diversos.

El nutrido itinerario anual de la diseñadora incluye varios meses en Buenos Aires, adonde cada invierno llega atraída por el frío moderado, la profusa vida cultural y la riqueza de las propuestas de diseño que aportan una nota artesanal a sus proyectos en todas las latitudes. El circuito que trazó en su última visita a la ciudad es una guía perfecta para ojos locales y turistas.

Nacida en Polonia, a los 10 años se mudó a Estados Unidos con su familia y está casada con un húngaro criado en la Argentina: la mixtura es parte de su esencia. El único lugar en el que plantó bandera es en el diseño interior. En el tiempo que lleva en la disciplina, se hizo un nombre que le vale ser contratada para proyectos en Miami, Bahamas, New York y California y Uruguay.

Quien recorra el Instagram de Ania Agárdy –Explore & Decore with Ania– con más de cuarenta mil seguidores, y se deje hechizar por el espíritu envolvente, la delicadeza extrema, el nivel de detalle y la paleta serena de los espacios que se suceden, impecables, no adivinaría el currículum de su autora.

Una de las claves de Ania es la forma en que confluye en ella, distintos saberes, tradiciones, idiomas y visiones del mundo que se ponen en juego para crear sus espacios

Ania tiene una licenciatura en administración, un MBA y hasta fue Decana de la Facultad de Business de la Universidad de Miami. Lo que se dice un carrerón que viró drásticamente cuando en 2008 se fascinó con la decoración y, fiel a su abordaje híper profesional de todo lo que emprende, volvió a la universidad para capacitarse en su nueva pasión y cursó un posgrado en diseño interior.

Pero como dice la física y canta Jorge Drexler “nada se pierde, todo se transforma”. Cada obra es el resultado de todo lo que uno vivió. Aunque la trayectoria de Ania no pueda suponerse, da cuerpo y profundidad a cada uno de sus proyectos. En ella confluyen saberes, tradiciones, idiomas y visiones del mundo que indudablemente se ponen en juego a la hora de crear sus espacios.

Te puede interesar: Premios Konex: quiénes son los 5 diseñadores que serán reconocidos por su labor en la última década

A la hora de definir su impronta, la diseñadora no titubea: “Mi sello es armonizar. No importa el estilo ya que trabajo con varios, pero en mis espacios nunca falta la armonía, la paz, el equilibrio. Aplico mucho el feng-shui. Y otra cosa que hago es incluir materiales orgánicos, como mimbre, bambú y rattan. Puede tratarse de una casa súper moderna o muy tradicional, siempre incluyo elementos naturales. Más conozco a mi cliente, mejor puedo hacer lo mío. Mi tarea es guiarlo. La casa tiene que adaptarse a la personalidad y el estilo de vida de quienes la viven. Y para conseguirlo me gusta involucrarme, conocer a la familia, entender cómo transcurre su vida cotidiana. Solo así se logran ambientes prácticos, armoniosos y estéticos”.

“Mi sello es armonizar. No importa el estilo ya que trabajo con varios, pero en mis espacios nunca falta la armonía, la paz, el equilibrio", dice Ania

Su paleta es predominantemente blanca, azul, verde y en tonos tierra. Para dedicarse a lo creativo y realizar un seguimiento a distancia, ella se alía con profesionales locales que aseguran una supervisión minuciosa de los avances de obra. Así, para los proyectos en Estados Unidos se asocia con Mariana López Rey, experimentada interiorista con quien comparte la sintonía estética y el cuidado de los detalles.

Mi Buenos Aires querido

Ania vivió cerca de una década en la capital argentina y eso le dio la oportunidad de conocer la ciudad y en particular la movida de diseño desde adentro. Desde entonces, todos los años se instala varios meses, en general durante el invierno, para disfrutar de la vida cultural porteña y recorrer calles, tiendas y atelieres. “Aquí hay mucha creatividad, un talento extraordinario y excelente mano de obra.

“Como no hay tanto acceso a productos extranjeros, se hacen cosas buenísimas. Me encanta caminar, descubrir nuevos lugares, encontrar productos artesanales que después ofrezco a mis clientes de otros países”, explica la decoradora. Recoleta, San Telmo y Palermo Hollywood son sus circuitos habituales, aunque en esta última estadía en Buenos Aires se enamoró de rincones que descubrió en el Tigre.

Aquí, la información que recogió durante la última estadía en su querida Buenos Aires.

1-Acento en el diseño

Todos los años Ania se instala varios meses en Buenos Aires donde le gusta disfrutar de la vida cultural porteña, recorrer calles, tiendas y atelieres

A Ania le encantaron los muebles, accesorios y artefactos de iluminación que encontró en Acento Muradas, del arquitecto Jorge Muradas (@estudiomuradas), sobre la calle Juncal.

A pocos meses de inaugurarse, el local ya es un clásico del circuito. Las sillas del diseñador brasileño Sergio Rodríguez, de las que Acento es importador exclusivo, le fascinaron. De su incursión a la tienda también pondera los tótems de Cristian Mohaded, la indumentaria de Adrián González y los collares de Carla Busularo.

2-Puro talento estético

Uno de los inmensos locales del Mono Giraud. “Aquí hay mucha creatividad, un talento extraordinario y excelente mano de obra", dice Ania

Una propuesta en total sintonía con la búsqueda estética de Agárdy es la del Mono Giraud (@monogiraud) Él forma parte de la galaxia del diseño local desde hace años. Se atrevió a montar locales inmensos y a exhibir sus creaciones a una escala inusitada. Actualmente se inspira mucho en las raíces y en las formas orgánicas, entrelazadas y flexibles de materiales provenientes de la tierra, moldeados por artesanos eximios.

La fotografía de Mono y de su hija Kon Giraud, que integran su equipo artístico, es otro de los platos fuertes de la casa.

3-Objetos antiguos y de colección

En lo de Bárbara Bertone (@barbarabertone.id), Ania encuentra una curaduría impecable de piezas únicas. Muebles, objetos y accesorios que, por la calidad de su diseño, por su carácter artesanal y por su exclusividad, son justo lo que busca para sus decoraciones worldwide.

4- La gracia de lo antiguo

También lo de Gustavo Godoy Doll (@gus_good) ; dedicado desde siempre a las antigüedades, tiene una de las colecciones más especiales de piezas de épocas diversas que dotan a los ambientes de historia y sustancia.

Una de las cosas que le gustan a Ania son las antigüedades y las piezas de época

Coleccionista, restaurador, amante de los objetos y del pasado que portan, Gustavo es un interlocutor exquisito en materia de arte y antiques. En cada visita Ania recorre su ecléctica selección de muebles y objetos.

5-Una callecita como en París

En la Rue des Artisans (@ruedesartisans), Recoleta, Ania se siente como en casa. Nacida en Europa, conoce muy bien París y las principales capitales de diseño del mundo.

En la Rue des Artisans, Ania se siente como en casa

Disfruta de este pasaje a cielo abierto que concentra una oferta exquisita de tiendas de decoración, arte y moda de estilos variados y un mismo espíritu: dar vidriera al talento local.

6-Mesas únicas

En Vida Milano (@vidamilano_ bsas), su dueño Vittorio recibe a Agárdy con individuales súper especiales y también con la posibilidad de producir diseños únicos por encargo. Accesorios para la mesa y para la casa en general que se salen de la tabla.

Accesorios para la mesa de Vida Milano

7-Alfombras con alma

Ania es fan de las alfombras hechas a mano de Elementos Argentinos (@elementosargentinos), con infinitas posibilidades de diseños a medida. En el local también consigue mantas y almohadones completamente artesanales que son muy valorados en los mercados industrializados en los que trabaja.

Elementos Argentinos presenta infinitas posibilidades de diseños a medida, como así todo tipo de alfombras que Ania ama

Años de esfuerzo llevaron a Fernando Bach y Pablo Mendivil a certificar su marca como Empresa B, para lo que cumplen con los estándares más altos en desempeño social y ambiental, transparencia y responsabilidad empresarial: un ejemplo de economía inclusiva y sostenible.

8-Palabras mayores en arte contemporáneo

Cecilia Molina, secundada por Carolina Constantino, dirigen Praxis (@praxisart) con seriedad y expertise, al punto de volverla una de las galerías de arte con mejor reputación de Buenos Aires y de haber desembarcado en distintas ciudades del mundo.

El arte es parte del universo de esta mujer que sigue a los artistas emergentes y reconocidos de Latinoamérica

Ania explora entre la enorme oferta de cuadros y serigrafías, aprecia el espacio de exposición de la galería y elogia la colección enriquecida por una variedad de artistas emergentes y reconocidos de Latinoamérica.

9-La trama del sur

La diseñadora es fanática del ojo avezado de Textiles del Sur

Una selección de telas nacionales e importadas que encanta al ojo avezado de Agárdy es la de Textiles del Sur (@textiles.del.sur). Géneros, diseño, tendencia y moda sobre la calle Seguí, en Palermo Zoo.

10-Pureza de líneas

Andy Forn (@andyforncasa) es curadora de piezas exclusivas de estilo contemporáneo: muebles, objetos, cerámicas, almohadones, blanquería. Ania ama las líneas puras y orgánicas de su catálogo.

Seguir leyendo: