Qué son las palpitaciones y cuándo consultar al médico

Dr López Rosetti - Que son las palpitaciones - #Informe

¿Qué son las palpitaciones? Como todos sabemos, el corazón late. Es un músculo ubicado casi en el centro del pecho, tirando un poquito a la izquierda, y late: tuc-tuc, tuc-tuc. Son los latidos, usted lo siente, lo habrá visto en películas, en videos, y lo habrá visto en un electrocardiograma. Y el corazón, al latir, tiene una frecuencia, es decir, una cantidad de latidos por minuto.

¿Cuántos latidos por minuto se considera normal? Entre 60 latidos y 100 latidos por minuto. Pero claro, si usted realiza actividad física, por ejemplo, empieza a correr, va a ir más rápido y puede alcanzar 110, 120 ó 130 latidos por minuto.

Al momento de dormir y descansar, posiblemente esté por debajo de los 60. Pero, en ese rango de 60 a 100, es donde se ubica la frecuencia cardíaca. Ahora, si le pregunto, usted en este momento que está leyendo esta nota, ¿siente su corazón latir? Me responderá que no, porque habitualmente no lo sentimos.

El corazón late y nosotros no nos damos cuenta.

Las palpitaciones pueden desencadenarse como consecuencia del estrés, emociones fuertes, el ejercicio o ciertos medicamentos (Getty)

Dicho esto, volvamos al título, ¿qué son las palpitaciones? Las palpitaciones ocurren cuando sentimos los latidos. Es tomar conciencia de que el corazón está bombeando. ¿Es anormal? Algunas veces no y algunas veces sí.

¿En qué ocacioens no es anormal sentir palpitaciones y lógico que ocurra? Al realizar actividad física vigorosa, si usted corre rápido, el corazón va a bombear rápido hasta 110, 120 o quizás 130 latidos por minuto.

En estos casos, el corazón efectivamente va a ir más rápido y usted siente el latir, y entonces eso se llama palpitaciones. Sin embargo, también puede ocurrir que el corazón esté tranquilo, a 60, a 70, a 80 latidos por minuto y, de repente, usted empiece a sentir palpitaciones. Aún funcionando bien, usted lo empieza a sentir. ¿Y por qué pasa eso? Por las emociones. Pueden ser positivas o negativas.

Una frecuencia cardíaca en reposo normal para los adultos oscila entre 60 y 100 latidos por minuto (Getty)

Recibe una buena noticia de forma repentina y usted siente que el corazón late. Una mala noticia, o tristeza, o depresión, melancolía, y usted empieza a sentir, “me palpita el pecho. Doctor, el corazón me late rápido”. Sin embargo, en estos casos el médico hace un electrocardiograma y no registra al corazón latir más rápido.

Quiere decir que la palpitación es un fenómeno perceptivo. Puede estar relacionado o no con el aumento de frecuencia cardíaca. Y relacionado en este sentido con las emociones.

Pero también puede ser que uno sienta palpitaciones cuando el corazón tenga una arritmia y eso sí me interesa hacerlo saber. La primera parte de lo que dije es interesante. Y la segunda es que, si el corazón pierde el ritmo normal y empieza a latir con otra frecuencia, podemos sospechar de una arritmia cardíaca y hay varios tipos. Eso sí puede darle sensación de palpitaciones.

Para concluir, si usted siente palpitaciones en forma sostenida, es decir, varias horas. O un día, al día siguiente, al otro día, no se asuste, pero consulte al médico.

* El doctor Daniel López Rosetti es médico (MN 62540) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Presidente de la Sección de Estrés de la World Federation for Mental Health (WFMH). Y es autor de libros como: “Emoción y sentimientos” (Ed. Planeta, 2017), “Equilibrio. Cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos. Manual del usuario.” (Ed. Planeta, 2019), entre otros.

SEGUIR LEYENDO: