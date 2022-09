El más grande maratonista de la historia que batió su propio récord a los 37 años

Eliud Kipchoge conquistó el primer puesto en 15 maratones de los 17 en los que participó (REUTERS/Fabrizio Bensch)

Cuando Eliud Kipchoge, el atleta nacido en Kenia en noviembre de 1984, batió el récord mundial de maratón en Berlín 2018, el mundo se rindió definitivamente a sus pies. La evidencia de su genio no merecía discusión alguna. Luego cuando en el 2020 se impuso la pandemia el reloj biológico no se detuvo y muchos pensaron que tal vez el maestro ya había dado lo mejor de sí.

Todos se equivocaron. Kipchoge, a los 37 años, casi 38, logró una nueva marca y se superó a sí mismo por veinte segundos. Ahora el récord mundial es de 02:01:09. Parece mentira pero no lo es, el mundo del atletismo rinde homenaje a un atleta incomparable. Su cara de asombro y felicidad al cruzar la meta lo decía todo. La felicidad de haber vuelto por más y haber logrado lo que parecía imposible.

Kipchoge ganó el maratón de Berlín por cuarta vez (REUTERS/Fabrizio Bensch)

No fue una carrera prudente. Los atletas pasaron la mitad del recorrido en 59:51. De haber sostenido ese ritmo se habrían bajado las dos horas, el objetivo más grande de los atletas actuales, el sueño dorado de Kipchoge que hace unos años logró, pero no de forma homologada, cuando participó de un experimento controlado para ver si era posible. Lo hizo aquella vez y espera volver a hacerlo alguna vez en una carrera oficial. No es fácil, porque no solo depende de él, sino de algunas variables que no pueden manejarse. Ahora, al pasar la media a esa velocidad, se abrió nuevamente esa esperanza.

Prueba de que el clima de ese día estuvo bien pero no hacía milagros es que el segundo atleta en llegar, su compatriota Mark Korir, terminó con un tiempo de 02:05:58, notablemente detrás, a más de una milla. El etíope Tadu Abate fue tercero con una marca de 02:06:28. Y otro etíope, Andamlak Belihu, que fue quien se la jugó manteniendo el ritmo de Kipchoge durante los primeros dos tercios de la carrera, terminó cuarto.

Salir rápido y al máximo no es para cualquiera, digamos que es para casi nadie. El riesgo asumido por los atletas no trajo consecuencias graves para el ganador, demostrando así su condición única y fuera de serie. El resultado fue que Kipchoge ganó el maratón de Berlín por cuarta vez.

Kipchoge, a los 37 años, logró una nueva marca y se superó a sí mismo por veinte segundos. Ahora el récord mundial es de 02:01:09 (Photo by ALEX HALADA / AFP)

Eliud Kipchoge ha ganado 15 maratones de los 17 en los que ha participado. Una vez salió segundo y otra octavo, en la que fue su peor posición en una carrera. Fue en Londres 2020 y varios pensaron que podía ser el final de su carrera. No lo fue, como ha quedado claro al participar del maratón de Tokio en marzo y hacer una marca de 02:02:40. En su haber también cuenta con dos medallas doradas, en Río 2016 y Tokio 2020 (corrido en el 2021).

Como es habitual, en los Juegos Olímpicos sus marcas fueron más lentas, pero en ambos casos fueron en menos de dos horas y nueve minutos.

A menudo se habla de Leonel Messi, Michael Jordan o Roger Federer. Para los aman el maratón, estos años han sido muy especiales. Cientos de miles de espectadores han podido ver correr a Eliud Kipchoge, el más grande maratonista de todos los tiempos.

Y a diferencia del resto de los deportes, muchos hemos tenido la oportunidad de participar y correr en los mismos eventos donde él ha hecho historia. En los más de 120 años de historia del maratón, han existido varios gigantes admirables, pero nadie ha logrado la contundencia y los récords de Kipchoge, un ejemplo de constancia y efectividad sin precedentes.

No sabemos qué nos deparará el futuro, por ahora sigamos disfrutando de este genio de los 42 Km 195 mts.

*Santiago García es maratonista, autor del libro “Correr para vivir, vivir para correr” y “Volver a correr”. Completó la Six World Marathon Majors dos veces. En Instagram: @sangarciacorre.

SEGUIR LEYENDO: