Adiós a las dietas restrictivas y bienvenidos los buenos hábitos

Es importante que tomemos conciencia que las dietas generan obsesión y perpetúan la obesidad. Esto es lo que piensa la licenciada Laura Romano, nutricionista y autora del libro Las dietas tienen un final los buenos hábitos duran para siempre . “Vivimos rodeados de dietas y promesas para adelgazar nuevas magias que aseguran La verdadera solución, extremismos marketineros que nos aseguran bajar muchos kilos en tiempo récord”, esgrime Romano.

Estas dietas nos dejan con un sentimiento de culpa y frustración cuando las abandonamos. “Porque una dieta estricta, que te prohíbe comer las cosas que te gustan, que te alejan de la rutina y de tu vida social es imposible de sostener en el tiempo”, afirma Laura Romano

La especialista en nutrición, con casi un millón de seguidores en las redes sociales, comparte tips y recetas para comer sano y asegura que “las dietas tienen un principio y un final, y así sí funcionan. Cualquier dieta va a lograr un descenso rápido de peso, sirven para bajar no para bajar y mantenerse”.

“La dieta tapa el problema mientras la dieta está , pero cuando la dejo vuelvo tal cual como estaba. Porque no aprendí nada, y no lo puedo sostener. A veces quedan algunas cosas pero en general muy pocas…hay gente que deja el azúcar por el edulcorante, que toman gaseosa light en lugar de con azúcar y esas pequeñas cosas son hábitos y eso es lo que vale”, recalca Romano.

¿Cómo salimos de ese circulo vicioso? Cambio de hábitos

Hay varias formas de ejercitar el cuerpo, una de ellas es hacerlo en familia

Para Romano las dietas seguirán existiendo. “Estoy convencida que hay otro camino para lograr el objetivo de bajar de peso y para esto lo primero a saber que no siempre lo mejor es más rápido, que la clave está en un camino más simple, que aplica al sentido común y no a la magia. Que prioriza el mantenimiento en lugar de la rapidez. Que tiene en cuenta el aspecto social y cultural de la comida y que contempla que muchas veces nuestra conducta alimentaria está regida por las emociones. Porque como titulo mi libro las dietas tienen un final y los buenos hábitos duran para siempre. De eso se trata de modificar hábitos y mantenerlos en el tiempo”, dice la especialista.

“Hoy es clave no enfocarse en el peso, y para mí como nutricionista la clave está en el cambio de hábitos y esas van a hacer bajar la balanza los pacientes debe ocuparse de sus hábitos no del peso, eso es tarea de los nutricionistas”, agrega Romano.

Y suma: “El paciente debe estar enfocado en el cambio de hábitos: cumplir con la porción, la proporción del plato, la cantidad de liquido que toman, hacer ejercicio, mantenernos en movimiento y si se concentran en eso el registro de peso sucederá”.

Los hábitos saludables nos permitirán poder combinar los alimentos sin excluir ningún grupo de alimentos. Siempre hay cosas que podemos modificar y adoptar sin medidas extremas es más lento pero sostenible. Hábitos a largo plazo, de eso se trata.

Regla del 80/20

“Me propongo comer sano, medido y controlado la mayor parte del tiempo, pero no todo el tiempo porque sabemos que es insostenible. Entonces ese 20% nos permite más flexibilidad, disfrutar de esas comidas que comemos únicamente por placer y por gusto, que sabemos que nutricionalmente no están bien pero que tienen que ver con la vida social, que aunque ahora no sea social generalmente pasa que el fin de semana tenemos ganas de comer algo diferente, darnos un gusto”, dice Romano.

Darse un permitido no está mal. Pero tiene que ser eso, un permitido

“Yo digo el merecido 20%, que si lo calculamos en cantidad de comidas, y tenemos en cuenta que la semana tiene 28 comidas (desayuno, almuerzo, merienda y cena por siete días) el 20% son cinco comidas, lo cual es un montón. Y son momentos que podemos aprovechar para disfrutar un poco más comiendo algo rico, comiendo un postre, una comida que no sea tan sana pero que nos gusta y de esa manera podemos lograr un equilibrio que siempre va a ir a favor de lo saludable”, agrega.

Algo importante para el que no tiene balanza. “No se compren hay muchas cosas que nos permiten identificar si se aumentó de peso”, dice Romano. “Hay gente que tiene balanza y tiene el hábito de pesarse, de todos modos yo siempre recomiendo que no lo hagan muy seguido porque puede ser contraproducente si, por ejemplo, uno se pesa teniendo la idea de que había bajado y aumentó, puede ser frustrante y la persona termina restringiéndose y la restricción genera más ansiedad. Y al fin y al cabo eso puede ser contraproducente y puede llevar a pensar que todo el esfuerzo no sirve para nada y la persona se deja de cuidar”, agrega.

Y cierra: “En reemplazo de la balanza les propongo sacarse una foto con un pantalón que quede apretado; es una manera de darse cuenta cómo el cuerpo se modifica, porque si tal vez alguien empezó a ejercitar y tiene más masa muscular eso en la balanza no se va a notar pero en la ropa sí”.

3 tratamientos aliados en gabinete

Beber agua fría ayuda a perder peso (Getty Images)

Hoy la clave está en cuidarnos, en sentirnos bien por dentro y por fuera. “ Se ha modificado el concepto de estética. Los nuevos tratamientos no invasivos, y un nuevo concepto saludable que incluye adoptar hábitos de alimentación saludable, ingerir abundante líquido y hacer ejercicio son los ejes principales” subraya la doctora Lilian Demarchi, Dermatóloga miembro de la SAD.

“Los tratamientos de belleza más demandados son procedimientos que, además de tener efectos estéticos notorios, aportan mejoras en la salud, y a nivel funcional. La clave del cambio, tiene que ver con que hoy la gente es consciente que no hay magia que la clave está en modificar nuestros hábitos y que con aliados y combinando tratamientos se pueden obtener muy buenos resultados”, agrega la doctora Griselda Seleme, cirujana plástica, especialista en estética.

El doctor Christián Sánchez Saizar, dermatólogo, destaca que sin duda los tratamientos no invasivos son grandes aliados siempre que estén combinados con “la práctica de ejercicios desde una caminata, gimnasia, natación o bicicleta. La idea es recuperar el tono muscular, activar la circulación y quemar grasas. Es importante ponernos en movimiento. La clave será el abordaje integral del paciente, y un diagnóstico preciso. Por esta razón el primer paso siempre la consulta con un especialista””.

La práctica de ejercicios desde una caminata, gimnasia, natación o bicicleta son ideales (Gettyimages)

“En la actualidad la combinación de tecnologías ayudan a resolver los clásicos problemas de celulitis, flacidez y adiposidad localizada incluso a trabajar y tonificar el músculo en zonas puntuales. Los procedimientos no invasivos brindan soluciones efectivas y seguras y nos permiten tratar cada problema en forma efectiva en pocas sesiones y sin tiempo de recuperación” subraya la Dra. Seleme.

¿Adiposidad Localizada? Criolipolisis

Es un tratamiento probado a nivel mundial que permite destruir en forma definitiva y selectiva las células grasas por medio de la Criolipólisis en solo una sesión de 35 minutos. Sin pasar por el quirófano y sin tiempo de recuperación.

Zonas: Piernas, rodillas, flancos, abdomen, brazos, pantalón de montar cara interna de piernas, línea de corpiño y papada

La clave: congela las células de grasa hasta un 30% desde la primera aplicación.

El paciente ideal: aquel que tiene adiposidad localizada y no la puede eliminar con gimnasia ni dieta.

¿Qué puedo esperar? Resultados muy similares a los de una liposucción pero sin pasar por un quirófano y sin pos-operatorio. Consigue eliminar un 30% la grasa localizada (por sesión) en la zona tratada, con solo 1 o 2 sesiones con resultados visibles a partir de la tercera semana, con su punto óptimo a los tres meses.

¿Lo importante? Saber que reducir la adiposidad no es lo mismo que bajar de peso. Luego de hacer dieta y perder peso, las células se achican, pero su cantidad permanece estable por lo que cuando se vuelve a aumentar de peso, las células adiposas se agrandan. Con CoolSculpting las células tratadas se eliminan del organismo para siempre. Al ser congeladas, las células pierden su función y con el paso de los días mueren naturalmente.

Sesiones: 1 a 2

Flacidez, Celulitis + luz infrarroja + radiofrecuencia + manipulación mecánica

Para la reducción de la celulitis, la lucha contra la flacidez y los depósitos de grasa localizada la combinación de luz infrarroja, radiofrecuencia y manipulación mecánica del tejido mediante la absorción por impulsos en un cabezal es el secreto

Para la reducción de la celulitis, la lucha contra la flacidez y los depósitos de grasa localizada la combinación de luz infrarroja, radiofrecuencia y manipulación mecánica del tejido mediante la absorción por impulsos en un cabezal es el secreto. El aplicador va succionando (absorción por impulsos) la piel para acercarla a la luz infrarroja que infunde calor. Una vez que la piel alcanza la temperatura correcta, entra en acción la radiofrecuencia bipolar, que calienta el tejido a mayor profundidad atacando los depósitos de grasa de esta forma tecnologías como Velashape trabaja tratando y modelando.

Zonas: cuello, piernas, cola, abdomen, flancos y brazos

La clave: Pone toda la zona en movimiento favoreciendo la circulación, el drenaje linfático, el metabolismo celular; además estimular la formación de colágeno y fibroblastos.

El paciente ideal: aquel que busca modelar, tensar y tratar celulitis en pocas sesiones.

¿Qué puedo esperar? remodela, reduce, mejora la flacidez y trata la celulitis. Reduce, en promedio, de 3 a 5 cm.

¿Qué debo saber? Es muy importante realizar las 3 sesiones con el protocolo que nos indique el médico. No interrumpir las sesiones y acompañar con hábitos saludables como una alimentación sana y ejercicio potenciará los resultados.

Más músculo, menos grasa: tonificar y modelar el cuerpo

La clave está en ver nuestro objetivo, realizar la consulta y comenzar a trabajar el cuerpo

Hoy podemos tonificar el músculo y quemar grasa al mismo tiempo la nueva generación en tecnología no invasiva para la estimulación muscular son una alternativa para retomar y comenzar a cuidarnos -si lo hacíamos- o para combatir el sedentarismo. También un muy buen complemento para las personas que realizan deporte continuamente y que a pesar de ello encuentran en su cuerpo aspectos que quieren mejorar.”

¿Cómo trabaja? Gracias a su entrenamiento programado con 4 protocolos tan solo 30 minutos de tratamientos como Cm Slim equivale a más de 20.000 contracciones musculares supra máximas, algo que es imposible de lograr aunque seas un atleta de alto rendimiento. De esta forma aumenta la masa muscular al tiempo que ayuda a perder grasa. La clave está en ver nuestro objetivo, realizar la consulta y comenzar a trabajar el cuerpo.

Zonas: trabaja el 100% del músculo el 100 % del tiempo. Permite aumentar el volumen de la masa muscular y lograr objetivos como levantar glúteos, marcar el abdomen y mejorar los tríceps, hombros, cuádriceps y posteriores.

Young woman making a gesture of strength with her arm carrying a rainbow flag bracelet in a white background in a sunny day

El candidato ideal: para el que hace en forma periódica ejercicio cuida su alimentación, pero necesitaba tonificar en forma focalizada zonas puntuales como abdomen y glúteos u otros. O para aquellos que les cuesta ponerse en movimiento. Las mujeres elijen especialmente zonas como abdomen y glúteos o pantalón de montar los hombres sin dudar optan por marcar abdomen, bíceps y triceps.

