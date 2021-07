Super Adaptados: la conmovedora historia de Franco, un joven con parálisis cerebral

La conmovedora historia de Franco

La vida de Franco Córdoba, un joven con parálisis cerebral, cambió para siempre desde el momento en el que comenzó a trabajar en “la fábrica”. Así lo refleja en el video que ilustra un pequeño ejemplo de lo que hacen desde Super Adaptados, la iniciativa del cordobés Jean Maggi que confecciona bicicletas adaptadas para personas con discapacidad en todo el país.

Es muy posible que el nombre Maggi resuene en la cabeza de quienes leen esta nota y no es casual. Jean se recibió recientemente de astronauta, escaló el Himalaya, tiene su propio documental que es furor en Netflix y por si fuera poco, superó la poliomelitis y ahora con 58 años vive para hacer realidad los sueños de muchas, muchas personas que ahora tienen su bici adaptada y ven renovadas, a través del deporte, sus ganas de seguir luchando.

Incluso la vida y el ejemplo del cordobés inspiró al artista Diego Torres, quien en junio lanzó la canción “Hoy” del álbum “Atlántico a Pie”, una pieza artística que recorre la historia de Jean. A su vez, el cantautor y gastronómico argentido radicado en Miami Gerry Cea compuso el tema “Mil Caminos”, en donde se ve en imágenes parte de la labor de Maggi con las bicis adaptadas.

Super Adaptados, socios de un mismo sueño

Franco, diagnosticado con parálisis cerebral con tan solo diez días de vida, llegó a la vida de Jean a partir de una partida de básquet adaptado. ¿Cuestión del destino? Ese día pasó a ser el puntapié inicial en el camino del joven, que ahora es uno de los tantos que fabrica las bicis. Ahora desde Super Adaptados se plantearon un ambicioso objetivo. Planean entregar mil unidades para el 3 de diciembre, Día de las Personas con Discapacidad . Es por ello que lanzaron una convocatoria nacional para que empresas y el Estado se sumen a este proyecto solidario. El reconocido actor Guillermo Francella se sumó a la convocatoria.

Ahora el joven pasa sus días en la fábrica y en su hogar, en Córdoba, confeccionando cinturones de seguridad y tapizados de asientos de bicis de mano. “Me emociona pensar todo lo que he logrado, la discapacidad está puesta en la mirada del otro, no en la persona con discapacidad, me gustaría que las personas sepan que se puede ser feliz a pesar de todo”, le dijo a Infobae.

Jean contó en diálogo con este medio más sobre el trabajo que día a día hacen desde su fundación: “Super adaptados es la primera fábrica Argentina de bicicletas adaptadas, en donde la coordinación y el trabajo per sé es llevado adelante cien por ciento por personas con discapacidad. Ellos ya habían sido beneficiarios de las Fundación Jean Maggi y ahora los apoyamos y acompañamos con una ocupación. Luego esas bicicletas se venden a usuarios finales, empresas o instituciones que quieren donar y la fundación busca a los beneficiarios”. “ Para todos sus miembros es el primer trabajo, la primera oportunidad en el mundo laboral ”, resaltó.

Diego Torres - Hoy, la canción inspirada en Jean Maggi

“Franco recibió una bici adaptada hace algunos años, cuando practicaba básquet adaptado, me crucé con él, y como todo lo que se propone, hasta que no le dimos la bici no paró”, contó Jean a este medio.

La fundación de Maggi lleva entregadas más de 700 bicicletas adaptadas desde sus inicios, de las cuales más de 350 han sido fabricadas por la fábrica Super Adaptados. “Hoy, llamamos a una gran convocatoria nacional para poder entregar las mil solicitudes que tenemos de todo el país en nuestros registros. Creo que si todos ponemos un granito de arena el número mil no es tan grande ”, amplió el cordobés.

¿Qué significa para vos Franco? Le preguntó a este medio a Jean: “Franquito es inspiración, un motor que empuja y demuestra día a día que todo lo que se propone se puede lograr, con esfuerzo y dedicación. Siempre entusiasta con alegría, listo para lo que le propongas. Un referente para los super adaptados, para mi y para la Fundación. Una vez que él entra a la fábrica, ya nadie se cuestiona si puede o no. Muchas veces pensar en él me ha dado ánimo para no abandonar”, respondió.

En Mil Caminos, Gerry Cea rinde tributo a la vida del cordobés

Infobae tuvo la oportunidad de conversar con Franco:

—¿Cuándo y cómo fue que te diagnosticaron la parálisis cerebral? Contanos un día en tu vida

—Soy Franco Córdoba, a los diez días de nacido fui diagnosticado de parálisis cerebral afectando el habla y la motricidad. Mis días comienzan muy temprano, a las 7,30 me levanto, desayuno, higiene y voy a la fábrica de tricicletas a trabajar hasta las 16 horas vuelvo a casa. Hay días que realizo terapia, otros deportes, y también tengo una profesora de apoyo. Merienda , higiene, también un rato de Playstation, cena y a descansar.

—¿Qué significa Super Adaptados en tu vida? ¿Qué sentís al trabajar en la fabricación de las tricicletas?

—Trabajar en la fábrica es cumplir un gran sueño, sentirme útil y saber que les estamos dando herramientas a otros chicos. Super Adaptados es la posibilidad de sentirme capaz de crecer y creer en mí ,saber que puedo.

Guillermo Francella presenta el objetivo de Super Adaptados: llegar a entregar 1000 bicis para fin de año

—¿Cómo te comunicás a través de la app? ¿De qué forma funciona?

—Para comunicarme, utilizo la aplicación de la app de ottaa project, en donde a través de pictogramas armo las frases, esto me ayuda a comunicarme con las personas. Trabajo mucho en el aprendizaje de esta aplicación porque sé que será lo mejor para mí.

—¿Qué mensaje te gustaría dejar?

—Me emociona pensar todo lo que he logrado ,la discapacidad está puesta en la mirada del otro y no en la persona con discapacidad, me gustaría que las personas sepan que se puede ser feliz a pesar de todo .

Para conocer más sobre la Fundación Jean Maggi, ingresar al sitio web de la ONG.

