Razas de perros: características y necesidades del Sealyham Terrier

Como todos los terriers el sealyham es un canino juguetón e intrépido de gran pelaje. (Okforlicz/Wiki Commons)

Sumar a un can en la familia es una decisión importante que no puede tomarse a la ligera, cada raza tiene comportamientos, hábitos y necesidades particulares de su especie. Elegir una mascota cuya personalidad no se adapte a tu estilo de vida podría traer algunos problemas en la convivencia diaria.

Para esta importante elección debes de tomar en cuenta el tamaño de la hogar, si la mascota va a convivir con niños, el tiempo disponible para sus paseos y si es compatible con el estilo que llevas.

Bajo estos motivos te compartimos las características del Sealyham Terrier, su historia, cuidados básicos y los tamaños promedio cuando alcanzan su edad adulta. Así como algunos consejos que te ayudarán a formarlo de la mejor manera, según la página web de Purina.

Origen y personalidad del Sealyham Terrier

El origen de este perro datan del siglo XIX cuando una persona decidió "crear" al terrier perfecto. (Okforlicz/Wiki Commons)

Este Terrier pequeño y de forma rectangular tiene un pelaje largo y áspero de color blanco o blanco con manchas de otros colores (consulta el estándar de raza para más información). De adulto llega a medir 31 cm o algo menos. Los machos adultos pesan unos 9 kg y las hembras adultas, unos 8 kg.

Los sealyhams comparten muchos de los rasgos de los terriers: son juguetones e intrépidos, además de afables con la gente. Siempre alerta, ladrará cada vez que algo inusual le llame la atención y mostrará su desagrado si cualquier otro perro busca pelea con él. Es esencial que lo sociabilices desde pequeño con gatos y con otros perros. De carácter fuerte, este perro es un compañero divertido y juguetón.

El sealyham terrier es una raza bastante reciente cuyos orígenes se remontan a mediados del siglo XIX, cuando el capitán John Owen Tucker-Edwardes, que vivía en la mansión Sealyham del condado de Pembroke, al suroeste de Gales, decidió crear el terrier perfecto cuando se jubiló en el año 1848 y pudo dedicar más tiempo a la caza. Para tal fin, se cree que empleó ejemplares de corgi, west highland white terrier, fox terrier de pelo duro, bull terrier, dandie dinmont terrier y cheshire terrier. El sealyham se usaba, junto con los otterhounds, para la caza de nutrias, de zorros y tejones.

Los beneficios de tener un perro

Esta raza llega a medir hasta 31 centímetros cuando llegan a la etapa adulta. (Tuomas Palonen/Wiki Commons)

Una mascota de compañía trae muchos beneficios a la vida de las personas, pues la constante interacción con ellos genera resultados positivos en la salud física, familiar y de la comunidad en la que se desarrolla, de acuerdo con una investigación realizada por Human Animal Bond Research Institute (HABRI), organización a favor de los animales de compañía.

Steven Feldman, director de dicha asociación, explicó en su investigación que los perros o gatos son capaces de “amortiguar el estrés y ayudar a abordar el aislamiento social”. Convivir con un compañero peludo influye en gran medida a cuidar los niveles de presión arterial, frecuencia cardíaca y ayuda a la producción de hormonas relacionadas con el bienestar.

La misma organización realizó una encuesta en 2021 para evaluar qué tanto cambió la vida de las personas antes y después de integrar a un perro a su círculo familiar y los resultado impresionaron a los investigadores, pues el 61 por ciento de los propietarios aseguró que consideraría cambiar de casa con tal de que su mascota estuviera cómoda y el 45 por ciento buscaría cambiar de trabajo para compartir más tiempo con el animal.