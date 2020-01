View this post on Instagram

Otra de las pruebas a las que se enfrentó el @equipoargentino.ha fue a la de #GelatoSnacks. . Cada uno de los snacks se pensó y elaboró acorde al tema central Piratas del Caribe; un #cofre, un #garfio y un #catalejo. . Te contamos cuáles fueron los ingredientes de cada uno: 💰COFRE: Taten de manzana, helado de chocolate rubio y vainilla. 🗡GARFIO: Helado de chocolate y maracuyá, bizcocho humedo de maracuyá, crocante de almendra y crema de chocolate y maracuyá. 🔭CATALEJO: Ganache y sorbet de chocolate con leche y frambuesa.Bizcocho húmedo de chocolate y crocante cannoli. . . #VamosVamosArgentina #CMG2020 #Pruebas