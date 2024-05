Nunzia Locatelli y Cintia Suárez: Mamá Antula y el valor de educar para afrontar las adversidades en contextos complejos

Nunzia Locatelli y Cintia Suárez hablaron con Ticmas sobre la importancia de Mamá Antula en la historia de Argentina. (Agustín Brashich/Ticmas)

Un trabajo que tomó 13 años en total para “sacar del olvido” a la primera santa de la Argentina: Mamá Antula. Bajo esa premisa inició la conversación que Ticmas tuvo con las escritoras y periodistas Nunzia Locatelli y Cintia Suárez, autoras de la investigación y los cinco libros que resultaron de la recopilación histórica de María Antonia de Paz y Figueroa.

El proyecto de Nunzia, quien es italiana, y Cintia, oriunda de la provincia argentina de Santiago, empezó mucho antes de que Mamá Antula fuera reconocida por el Vaticano como beata, en 2016. Y aunque la historia de Mama Antula les llegó por separado, trabajaron juntas para reconstruir la vida y la obra de quien hoy es la primera santa argentina.

En la conversación que tuvieron con Patricio Zunini en el auditorio de Ticmas, dentro de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, las autoras hablaron sobre los 85 kilómetros de archivo consultado, los años de investigación, la invisibilización y el empoderamiento de una mujer de época, así como el valor de la educación desde tiempos coloniales.

De María Antonia a Mamá Antula

Al inicio de la conversación, Nunzia Locatelli detalló que el nombre real de Mamá Antula es María Antonia de Paz y Figueroa, aunque después cambió a varios apellidos. Ella perteneció a la época colonial del virreinato de Río de la Plata. Nació en 1730 en Silípica, Santiago del Estero, y su historia hasta los 15 años es bastante desconocida. De una familia acomodada, Mamá Antula se interesó por la formación jesuita y su labor, por lo que aún cuando se acercó al beaterio -que era un lugar donde los jesuitas iban hospedando y cuidando a mujeres solas, criminales, prostitutas, niños huérfanos- empezó su tarea social.

“No tenemos documentos oficiales que digan cuándo nació ni su certificado de bautismo, ni de nacimiento, entonces eso es un bache bastante grande sobre su historia. (...) No fue indiferente a lo que vio y decidió dedicar su vida a los otros. Así empieza la historia de María Antonia, que después llega a ser Mamá Antula y María Antonia de San José en los últimos días de su vida”, dijo Nunzia en el auditorio de Ticmas.

A pesar de que es originaria de la provincia de Santiago, como Mamá Antula, Cintia Suárez contó que a ella no llegó la historia de la ahora santa argentina desde la infancia, sino más bien cuando llegó a Buenos Aires. Al mismo tiempo, al conocer la increíble vida de María Antonia, la periodista santiagueña se cuestionó cómo podría “llevar al mainstream” a un personaje tan único.

“Cuando conozco esa historia, ya viviendo en Buenos Aires, tengo justamente esa paradoja de cómo una mujer que hizo tanto está siendo omitida de la historia, silenciada, y cómo hacer para que esta mujer vuelva o este en la popularidad. Uno que es periodista y comunicador busca la manera de que hoy sea un personaje atractivo, porque hablamos del siglo 18. Hablamos de una época muy lejana a nuestra actualidad, pero que Mamá Antula traía en ella estos valores y vimos que generan mucho interés principalmente en mujeres”.

En febrero de 2024, Mamá Antula fue declarada la primera santa de Argentina, sin embargo, las periodistas desde mucho antes abrieron la conversación sobre esta mujer argentina del siglo XVIII.

Nunzia Locatelli, que es italiana de nacimiento comentó que, a pesar de la distancia geográfica con Mamá Antula la tomó como ejemplo, ya que fue una mujer de carácter y determinación fuerte en medio de un contexto donde el género femenino no tenía voz. Sin embargo, gracias a que fue una “mujer de acción”, Mamá Antula superó esas barreras y logró sus objetivos.

“Eso me gustó mucho: una mujer de acción que no es solo contemplativa. No era una monja, era una laica y tuvo que luchar contra los prejuicios y romper los paradigmas. Además, hizo cosas prohibidas y también como dijo el Papa Francisco clandestina. Eso no lo tomo como como ejemplo, pero el papá Francisco dijo: ‘ella hizo una actividad clandestina volviendo a proponer los ejercicios espirituales’. Por eso necesitaba gran coraje. Lo hizo para el bien de todos, no por el gusto de hacer algo prohibido y eso significa luchar por tus ideales. Eso es un gran ejemplo, no solo para mí sino para toda la persona que sin tener una religión, o siendo muy fieles a la religión católica o a otras religiones, puedan tomar a Mamá Antula como ejemplo. Son valores vigentes al día de hoy, no solo en la época colonial”, remarcó la periodista italiana.

Primera santa de Argentina, 13 años de investigación

Antes de que llegara la beatificación de Mamá Antula, en 2016, y ahora su santificación en 2024, las periodistas y escritoras comenzaron a investigar sobre ella porque vieron en Maria Antonia a una mujer pionera al ser la primera escritora rioplatense -declarada así por la Academia Nacional de las Letras y por el profesor Pedro Luis Barcia-, por ser pionera como mujer que accedió a la educación y como mujer que sabía leer y escribir. Además, también fue precursora en la defensa de los derechos humanos, al hacerse cargo de la parte de la sociedad del siglo 18 que se buscaba ocultar, “la parte más rezagada que eran las minorías (los negros, los esclavos, las mujeres, los campesinos); ella se encargó a través de lo que es su misión en la vida, que es esto de continuar con el legdo jesuita en un contexto de la prohibición”, destacó Suárez en la conversación moderada por Patricio Zunini.

Locatelli destacó la importancia del Papa Francisco en la canonización de Mamá Antula, así como en la investigación (plasmada en seis libros) que las escritoras han conducido por años. Además, comentó que el Papa consideró que convertir a Mamá Antula en santa haría mucho bien al pueblo argentino.

“Él volvió a reabrir la causa, volvieron obviamente a presentarse todos los testimonios, una nueva posición y enriquecer esa posición. Él sí es un gran promotor de ‘la mujer que vale oro’, así dijo él: ‘esa mujer vale oro’. En una carta que nos intercambiamos por nuestra iniciativa, porque le escribimos y él tuvo la bondad de contestarnos, dijo que esta canonización haría mucho bien al pueblo argentino. Vamos a ver si esa canonización, los valores de Mamá Antula, el ejemplo y su enseñanza realmente pueden ayudar a alguien”.

Más adelante, Cintia Suárez recordó la experiencia de entrar y recorrer los 85 kilómetros de archivo en el Vaticano para realizar su investigación. Destacó que, aun cuando no todo el Antiguo Archivo Secreto del Vaticano, ahora Archivo Apostólico, es sobre Mamá Antula, es impresionante vivir esa experiencia en medio de documentos del siglo XVII o del siglo V. Agregó que al día de hoy aún encuentran documentos originales escritos por Mamá Antula o que tuvieron que ver con su misión.

Nunzia Locatelli y Cintia Suárez resaltaron la historia de Mamá Antula, su lucha en medio de la época colonial y su labor como precursora de la defensa de los derechos humanos.

“No solamente pudimos acceder al periodo que nosotras trabajamos, sino también hicimos todo un recorrido por ese búnker del archivo donde está parte de la historia de la humanidad guardada y documentada, y es emocionante. A mí como santiagueña, como Argentina, encontrar en esos 85 kilómetros lineales documentos que se emitieron desde Buenos Aires en el siglo XVIII, ya de por sí es alucinante y ver cómo se conservan”, compartió Suárez.

Gaspar Juárez, personaje icónico

Ante la pregunta de qué otros descubrimentos se han encontrado en el camino de Mamá Antula, Nunzia habló sobre el padre Gaspar Juárez, a quien describió como “un personaje antiguo, pero con una frescura increíble”, el cual da para ser más que un botánico argentino desterrado que era amigo de Mamá Antula.

“Hace 15 días que descubrimos cosas sobre él. Lo encontramos en Italia, porque acá en Argentina no es conocido, así como no era conocida Mamá Antula. Encontramos que ese personaje da para más. (...) Vimos que Gaspar Juárez era una académico, porque lo postularon en la Academia del Inchei, que en aquella época de finales de 1700 era muy importante. Encontramos una sorpresa en el archivo secreto cuando nos mostraron el último día unos cuartos donde había ‘la Meridiana’, una meridiana dibujada por una matemático que permitió cambiar del calendario juliano al calendario gregoriano (que es el calendario que estamos utilizando actualmente en todo el mundo), pero arriba de esa meridiana, había otra más simple dibujada por Gigli, que era una académico que escribió libros con Gaspar Juárez; y entonces ese argentino de la época colonial da para descubrir más”, explicó la escritoria italiana en el auditorio de Ticmas.

Mamá Antula y el valor de la educación

Finalmente, las escritoras y autoras de la investigación Mamá Antula, la primera santa de Argentina recalcaron el valor de abrir estas investigaciones y contar las historias de personajes históricos con un espíritu fuerte. En particular, Cintia Suárez rescató la importancia de la educación, que valió como un privilegio para una mujer de la época colonial que logró desafiar las reglas de aquel entonces y defender a los más desprotegidos.

“Gran parte de todo el trabajo que hemos hecho también viene de alguna manera alentado por el Papa Francisco, que siempre ha sido muy generoso y que él dice ‘esta es la forma de transmitir hoy el Evangelio, contar estas noticias, contar la historia de estos santos’”, dijo la santiagueña.

Y agregó: “hay que afrontar estas investigaciones, estas líneas que parecen temas muertos de alguna manera, que siempre hay algo para encontrar en algún archivo siempre. El primer paso es ir con paciencia, revisar. Mamá Antula no se quedó ante la adversidad cruzada de brazos, sino que ella salió a la calle, salió a buscar las soluciones. Era un contexto adverso, seguro, no tenía recursos porque ella abandona toda toda la riqueza que le venía de su familia, hace una vida pobre desde los 15 años hasta que se muere, pero ella salió a buscar los recursos económicos, los contactos para organizar su actividad”.

Al hablar sobre su pasión por el tema y los descubrimientos que siguen haciendo sobre Mamá Antula, la periodista Nunzia Locatelli confesó que su familia y amigos ya le piden que hable sobre otros tema, sin embargo, dijo que no puede esconder su entusiasmo ante la historia de una figura tan importante, que continuarán difundiendo.

“Nosotros, además gracias también a Infobae, pudimos difundir la historia de Mamá Antula. No hay veneración, no hay conocimiento sin obviamente la difusión y dar a conocer la historia de una mujer tan interesante como Mamá Antula. No había la veneración que hay ahora. Ese es nuestro humilde aporte, dar a conocer su historia”, expuso Locatelli.

En ese sentido, Cintia Suárez compartió que, para que su investigación no solo quede en las páginas de los seis libros que tienen sobre Mamá Antula, ahora tienen una Cátedra Abierta de Mamá Antula en la Universidad Nacional de Santiago del Estero y en la Universidad Provincial de Córdoba, donde buscan que esos archivos -a los cuales ellas accedieron- no queden solamente para este duo de periodistas, sino que ahora proponen armar un fondo documental para que distintos investigadores de otras disciplinas indaguen, hagan sus papers y se abra una discusión universal de Mamá Antula.

“Una frase de Mamá Antula que me inspiró muchísimo y sigue inspirándome, qué es: ‘la paciencia es buena, pero mejor es la perseverancia’. Entonces sí ser pacientes, pero perseverar. Si uno tiene un sueño, no quedarse con el sueño chico poder -como dicen los jesuitas- dar la posibilidad de que este sueño sea grande y no tenerle miedo”, cerró Nunzia Locatelli en la conversación con Ticmas.