Junto con el reconocido chef peruano con años de experiencia en la cocina fusión y educado en Argentina Charly Díaz, idearon la exquisita carta de Taki Ongoy. "Conseguimos que hasta las piezas más pequeñas sean una explosión de sabor. Para el pulpo, trabajamos únicamente con proveedores que nos abastezcan con un pulpo español de entre 3,5 a 4 kilogramos. Si no es español o no cumple con los requisitos de peso, no lo compramos y por ende no lo servimos. Ha pasado que vienen clientes y se quejan porque no hay pulpo. Cuando esto sucede se les explica que el mismo no cumplía con los requisitos establecidos. No caemos en la fácil de descuidar el producto para abaratar los costos", afirmó Herrera.