~ Una Bufanda Para Mi Ciudad~ #LilianaMaresca en #LaNocheDeLosMuseos Cierre #Maresca: 5/Noviembre Programación en #ElModerno: 20:00 | Música 20:00 A 3:00 | Educación ¿Qué es un museo? (Para toda la familia) 20:00 A 3:00 | Video Proyección del Archivo Audiovisual de #ElModerno 22:00 | Visita guiada con guías sordos – Lenguaje de señas, a cargo de CODIPIS Venite a #ElModerno en #LaNocheDeLosMuseos 📍Av. San Juan 350

