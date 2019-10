La madre de Chechu falleció de cáncer en 2008, y el accidente ocurrió unos meses después. “Creo que fue mi mamá quien me salvó: abrí los ojos y la primera imagen que vi fue la de ella. A raíz de ese accidente tengo tatuado ‘my angel’, porque cuando ella estaba atravesando el último momento de su enfermedad y ya sabíamos lo que iba a pasar, le pedí que cuando no estuviera más conmigo en este ámbito terrenal siempre me cuidara. Y me dijo que confiara en ella porque iba a estar conmigo en todo momento. No tengo ninguna duda de que me salvó ella”.