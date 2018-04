"Y el mismo año que ella fallece, yo volviendo de San Nicolás a Buenos Aires tengo un accidente en la ruta, el auto empieza a volcar y yo veía los camiones que venían por el otro lado y decía no, por favor, no me quiero morir. Fue tremendo, horrible, estuve durante meses enteros sin agarrar un auto. Así estaba, agarrada del volante, me revoleaba por todos lados y cuando abro los ojos, que el auto frena, se me cae la visera del auto y lo primero que veo es una foto mía y de mi mamá con la que yo siempre viajaba, y dije listo. Y yo estaba sola, frenaron un par de autos que me ayudaron, llamaron a la ambulancia, y el corazón me iba a mil, y decía no me quiero morir, no me quiero morir, y me decían quedate tranquila que no va a pasar nada. Y cuando me reencontré con mi papá le dije "fue mi mamá, fue mi mamá la que me dijo no, ahora no"", explicó sin poder evitar que los ojos se le llenen de lágrimas.