El hombre de Bolívar hizo mención a los humoristas que lo rodeaban. "A muchos (por los ex integrantes) no los veía hace casi 30 años. 30 años… ¡30 años! ¡Dios! Hay muchísima emoción en el estudio. Es una noche única", dijo, e hizo una pausa por "algunos que (ya) no están acá", prometiendo recordarlos. "¡Los recuerdos que tengo de cada uno de ustedes!", les dijo a Pablo Granados, Pachu Peña y Toti Ciliberto, entre otros, con quienes volvió a decir una frase clásica entre ellos: "Somos tus amigos", se decían en los viajes. "Con algunos hemos tenido sus diferencias, pero quedaron atrás", aclaró Tinelli.