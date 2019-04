En diciembre La Gata ya había contado que había tenido una relación con Darthés y que "la cosa terminó mal". En ese sentido, había indicado que, tras la serie de denuncias en su contra, no ve "a la misma persona". Y manifestó: "No quiere decir que no recuerde, recuerdo todo. Pero yo era muy joven, él era más joven aún, pero hace rato que no lo reconozco, no es la misma persona que yo conocí".