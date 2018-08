"No me importa hablar de esta persona (Barby Silenzi) y tampoco me suma, pero la realidad es que me doy cuenta de que cada vez que hace una nota termina hablando de mí o acusándome, en este caso, por ejemplo, de crear un perfil falso y mandar fotos de ella hot", dijo Silvina Luna en Incorrectas, tras ser acusada por la ex compañera de baile de su ex novio en el Bailando.