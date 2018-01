"No aguanté más y dije 'llamá para que me lo saquen porque no soporto más esto'. Era muy joven y muy estúpida, tendría que haber cambiado la cerradura para que se quedara afuera. Después vino mi hijo a las siete de la tarde y me dijo: 'Mamá, ¿qué pasó?' Le contesté: 'El hermanito se murió, me lo tuvieron que sacar'. Y me dijo: 'Los grandes no sirven para nada'", recordó.