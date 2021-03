Eduardo Costantini le declaró su amor públicamente a Elina Fernández: “Lo que más deseo es hacerte feliz”

Eduardo Costantini sorpendió a Elina Fernández (Video: "Vino para vos", Kzo)

En febrero del año pasado y a tan sólo nueve meses de haber comenzado su relación, Eduardo Costantini y Elina Fernández se casaron con una ceremonia íntima en el Alvear Palace Hotel, de la que fueron testigos apenas unos cincuenta invitados. El reconocido empresario, de 74 años, y la modelo, de 31, se habían conocido en el bar del Malba y, desde entonces, se hicieron inseparables. Sin embargo, pocas veces se los había escuchado hablar de la relación como lo hicieron durante la emisión de este lunes de Vino para vos, en Kzo.

La invitada al piso para el mano a mano con Tomás Dente era la modelo, quién recordó los inicios de su carrera y sus primeros desengaños amoroso. Sin embargo, la gran sorpresa llegó con un video que que le había grabado su marido para felicitarla por ese “homenaje”. “Te lo merecés porque sos una persona honesta, sana, divina...No puedo creer el milagro de la vida, para mí, de haberte conocido. Lo que más deseo es tu felicidad, hacerte feliz, vivir con el amor que nos tenemos. Te amo, te amo”, le dijo el empresario.

Emocionada, Elina comentó: “¡Es un amor, es un amor! No sé cómo lograron que él haga este video, porque le cuesta abrirse. Y, para él, también es nuevo todo esto. Siempre estuvo muy expuesto, pero no en lo íntimo. Es un ser maravilloso, único. Es muy buena persona. Yo lo amo. Y todos los días, nos divertimos por algo, descubrimos cosas nuevas...No me importa lo que diga la gente, porque soy feliz. Y es lo que quería para mi vida: un hombre sano, bueno, generoso. Y ser feliz, que es lo único que nos llevamos”.

Elina y Eduardo cumplieron un año de matrimonio

¿Cuáles son sus sentimientos hacia el empresario? “Es el amor de mi vida. Dirán: ‘¿Qué cursi? ¡Por qué todo el tiempo se están declarando amor!’. Pero no me importa, las cosas cuando uno las siente hay que decirlas. ¿Por qué siempre guardárselas?”, explicó la modelo sin pudor. Y argumentó: “No sabemos hasta cuándo estamos. Nadie sabe nada de la vida. Y él es el amor de mi vida, el hombre con el que quiero todo”.

Inmediatamente, Dente le consultó por sus deseos de convertirse en padres. “No puedo mentir, porque no sé. Lo hablamos muchas veces. Y yo lo que más quisiera, obviamente, es ser madre con el amor de mi vida. No lo imagino con otro hombre. Él (Costantini) es la única persona, mi pareja y ahora mi marido, que esperé toda mi vida, que me cuidó y me valoró. Nunca nadie antes (lo había hecho). Mis amigas me dicen que me amaron. Pero de la manera en que él me ama, me cuida y me respeta, nunca. Así que si Dios quiere...Pero una decisión de Dios, porque hay muchas cosas que Dios las tiene que decidir. Nosotros estamos en esa búsqueda desde que nos conocimos”, explicó.

Por último, Elina confesó que el empresario había llegado en un momento muy especial. “Yo estaba muy bien, muy feliz, pero con mucho miedo de volver a intentar estar con alguien y aceptar que el amor puede ser sano. No lo creía. Había sufrido mucho por situaciones de muchísima violencia, verbal, psicológica y física. Y lo cuento para alertar a la gente de que eso no es normal”, explicó.

