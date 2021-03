Julián Weich fue lapidario con Masterchef Celebrity: “La verdad es que no me engancho con los realities”

Julián Weich opinó sobre Masterchef Celebrity (Audio: "Por si las moscas" - La Once Diez)

Julián Weich supo ser uno de los grandes conductores de la televisión argentina. Su exitoso Sorpresa y media, sus participaciones al frente de Un sol para los chicos y su gran aporte frente a Expedición Robinson, en la época en la que los realities aún no eran moneda corriente, lo convirtieron en un referente de la pantalla chica. Y es por eso es que, para muchos, su voz es una de las más autorizadas en la materia.

Hoy, en tanto, tiene un perfil mucho más bajo, pero su carrera en los medios continúa. Sin ir más lejos, conduce junto a Carolina Papaleo Vivo para Vos por El Nueve, y acaba de incursionar en la radio con su gran compañera Maby Wells, con el ciclo Otra vez juntos. En ese contexto, fue entrevistado en Por si las Moscas, por la Once Diez, y aprovechó la ocasión para analizar la tele actual, y en especial, al que hoy es el programa más visto, Masterchef Celebrity.

“La verdad es que no me engancho, hay cosas de los realities que no...O sea, los veo un segundo y ya está, ya no los quiero ver más. El haber producido realities me desencantó, si me mostrás como vuela David Copperfield, ya sé como vuela, no te creo que esté volando, o vuela pero ya sé donde están los hilitos”, señaló al respecto. Aunque también admitió que tiene el ojo de la crítica, por haber trabajado tanto tiempo en ese rubro. “Que la luz, que el sonido, que la sombra, que se equivocó, le están hablando por la cucaracha, entonces la opinión mía de la televisión no tiene ningún sentido”.

"Otra vez juntos" se podrá escuchar de lunes a viernes de 10 a 13 por la Uno FM 103.1

En esa línea, expresó que lo único que lo “engancha” es la noticia: “Me gusta estar informado, escucho todo, voy por todos los grupos, a favor, en contra, para ver cómo tratan la misma noticia desde distinto punto de vista”.

Además, dio su punto de vista sobre el desembarco de los influencers de las redes sociales en la TV, y citó de ejemplo a Belu Lucius, quien fuera colega suya en el programa que hoy conduce con Papaleo. “Con nosotros no funcionó, y es amiga y la quiero. Sin embargo, en Masterchef fue una genia. Eso demuestra que lo que tiene que haber es un buen programa, y no era que nuestro programa era malo, sino que no era para Belu. Es un error de los productores de televisión: buscan a youtubers pensando que los diez millones de seguidores que tienen lo van a seguir en el programa. Y te puedo asegurar que es una mentira grande como una casa, son otras plataformas”, explicó.

Por otra parte, expresó que la tele actual no se parece en nada a lo que él hacía y hace, ya que no busca el conflicto ni los escándalos. “En un programa mío jamás llamaría a alguien para que se pelee. No hago ese tipo de programas y no genero eso. Hay gente que hace esos programas para que pasen esas cosas. No busco generar nada malo en la gente, busco generar cosas buenas. No es lo que la gente que quiere ver, es lo que vos le estás dando. Cada uno es responsable del contenido que sale en su programa”, concluyó.

