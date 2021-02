Mariano Martínez grabó un video junto a Camila Cavallo y crecen los rumores de reconciliación

Mariano Martínez y Camila Cavallo grabaron un video juntos (Video: Tik Tok)

En junio del año pasado, la separación de Mariano Martínez y Camila Cavallo sorprendió a todos. Hasta ese momento, se los veía como una pareja consolidada y muy unida en la crianza de su hija Alma, de tres años. Sin embargo, como a tantas otras personas, la cuarentena hizo estragos en su vínculo y decidieron ponerle fin, aunque en los mejores términos.

Lejos de cualquier rencor, la ex pareja sigue teniendo la mejor relación y es así que la modelo publicó un video bailando junto al ex Son Amores y a su hija Olivia, fruto de su relación con Juliana Giambroni. “Viernes a la noche con Oli y @marianogm1111”, escribió la modelo en la descripción del Tik Tok en el que se los ve bailando felices.

El video, obviamente, despertó fuertes rumores de reconciliación que, por si fuera poco, fueron alimentados por el propio actor cuando comentó otro posteo que subió su ex junto a su hija mayor. “Te la tiro pa’ que bailes. Con Oli”, había escrito Camila, a lo que Mariano le respondió con tres emojis de fuego y dos corazones.

El video de Camila Cavallo que comentó Mariano Martínez (Video: Tik Tok)

Cabe recordar que ambos se separaron en el inicio de la pandemia y, debido a las restricciones, continuaron conviviendo hasta que se abrió la posibilidad de hacer la mudanza. Fueron días en los que el conflicto se reavivó. “No es lo mejor que te puede pasar; convivir cuando ya tomaste la decisión de separarte. Pero dentro de todo, con días mejores y otros no tanto, la supimos llevar bien”, había contado la modelo en su momento, cuando reconoció el distanciamiento.

Luego, en una entrevista con Los Ángeles de la Mañana, había dicho: “Es difícil poner en palabras (los motivos de) la separación. Fue todo muy rápido, pensábamos que éramos el uno para el otro, decidimos tener una hija, y en eso nos fuimos conociendo, empezás a notar que tenés ciertas diferencias que van desgastando”. Y prosiguió respondiendo a la consulta sobre cuáles fueron esas discrepancias: “No hay algo puntual, pero cosas que te van alejando. La relación se transformó en momentos; momentos en los que estábamos súper bien y otros en los que no”.

Camila Cavallo contó detalles de la separación de Mariano Martínez (Video: LAM-El Trece)

Martínez, en cambio, no tuvo una buena ruptura fue con Lali Espósito, con quien compartió el elenco de Esperanza Mía en 2015. En enero, el actor estuvo invitado al programa de Jey Mammón por América y fue allí que se olvidó el nombre de la exitosa novela que protagonizaron juntos. “Desde que nacieron me fue muy bien. Valientes, Adda y… Ay, no me sale… La del cura… Eh… ¡Esperanza mía! Esa trajo mucho éxito”, dijo mientras hablaba del suceso de Pol-ka que protagonizó con la ex Casi Ángeles y que derivó en un romance entre los actores. Noviazgo que, después de cinco meses intensos, terminó mal. Incluso, con la filtración de un audio privado en el que el actor la acusaba de ser “nefasta y despechada”.

Atento al olvido, Jey le marcó: “¡Por eso te olvidaste el título! ¡Porque estabas con Lali!”. Mientras entre risas el actor aclaraba: “¡No! La recuerdo con alegría y cariño. Cosas de la vida!”. Y en relación a la pasión que sigue generando la relación de ellos entre los fans, reflexionó: “Son cosas que pasan cuando te peleas con alguien. Toman partido. Tanto de un lado como del otro se dijeron cosas que no están bien. Lali es re buena persona. No nos fue bien. Nada más”.

Mariano Martínez con Jey Mammon (Video: Los Mammones, América)

