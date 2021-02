Matilda Blanco sorprendió a sus seguidores con una sensual foto en topless: “Me pareció linda y la subí”

Matilda Blanco

Es una de las asesoras de imagen más despiadadas a la hora de evaluar el look de las celebrities en las alfombras rojas de los mayores eventos de la Argentina. Y, desde su rol de jefa de taller de Corte y Confección Famosos, por El Trece, suele hacer gala de sus conocimientos en diseño de indumentaria. Sin embargo, este domingo, Matilda Blanco sorprendió a sus seguidores con una foto en la que se la ve bastante despojada de ropa.

“¡Mi hora preferida! Toda la energía”, escribió la estilista en un posteo de Instagram, que acompañó con una foto en la que se la ve de espaldas, luciendo apenas una tanga y disfrutando del atardecer en la pileta de una terraza. Inmediatamente, la publicación de llenó de likes y de comentarios repletos de emojies de bombas, bolas de fuego y aplausos. Sin embargo, Matilda no quiso responder ninguno de los mensajes que le mandaron sobre esa imagen.

El topless de Matilda Blanco (Foto: Instagram @matildablanco)

“Estábamos pasando una tarde con mis amigos: Nico Di Raimondo, Sole Rubio y Paulita Petrini, una maquilladora. Entonces me dijeron: ‘Ponete así que te sacamos una foto’. ¡Y me la hicieron! Así que ahí está la foto que quedó como recuerdo de una linda reunión”, dijo la asesora de imagen en diálogo con Teleshow.

Y luego agregó: “Yo estoy en plan de jefa de taller todos los días y tenía muchas de estar al aire libre. Así que, en medio de los drinks en la pileta, hicimos esa foto. ¡Mirá que soy tímida! Pero me pareció linda y la subí. ¿Qué les parece?”.

Como era de esperar, Matilda recibió muchos elogios por su silueta y explicó cuál era su plan de cuidados. “Soy vegetariana y soy muy ordenada con la comida. Durante la pandemia, no salí a correr pero hice mucha gimnasia en casa. Y, ahora, entre una grabación y otra, estoy tratando de retomar mi rutina de actividad física”, dijo.

Matilda de la jefa de taller de Corte y Confección (Foto: Instagram @matildablanco)

¿Si hay algún amor en su vida? “Pareja, nada. Estoy saliendo y hay candidatos. Digamos que estoy pasándola bien. Pero es todo muy tranquilo porque no hay fiestas ni eventos, sólo comidas en grupos. Así que el corazón está tranquilo”, concluyó la experta en moda.

El año pasado, en diálogo con este medio, Matilda había asegurado que se había acostumbrado a usar barbijo a tal punto, que cuando no lo llevaba puesto se sentía “desnuda”. Y explicó: “Me parece que es lo que vamos a recordar dentro de unos años.... Así como nos quedó la plataforma y el oxford de los años ’70 y las hombreras de los ’80, creo que el ícono de esta época va a ser el tapabocas. Ya es un accesorio más que va a permanecer con nosotros un largo tiempo. Y sí: las caras cambian y la fisonomía se ve diferente”.

Sin embargo, la asesora de imagen se había mostrado reacia al hecho de que las mujeres se dejaran estar en sus casas. “Mi consejo es que no se abandonen. Y me parece que es momento de que todas miren un poco el guardarropas y vean qué les sirve y qué no. Que se prueben y que entiendan que pueden hacer un cambio. Hay muchas que tienen ropa arrumbada que nunca se ponen y que no van a usar en su vida. Bueno, ahora hay mucha gente que la necesita, así que la pueden donar. Por el bien de la moda y por el bien de los demás, que empiecen a desprenderse de todo eso”, había dicho.

SEGUÍ LEYENDO