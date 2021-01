La impresionante mansión de Xuxa: playa, estudio de fotografía y una selva en medio del living

Como la Reina de los bajitos, Xuxa no merece menos que vivir en un palacio. La artista abrió las puertas de su mansión a la televisión brasileña y mostró sus lugares preferidos de su casa, en la que hasta hay una selva en medio del living.

La ídola abrió la puerta de su mansión con un loro en su hombro. Lo primero que se ve al ingresar al lugar es una gran escalera y un living con una selva: “Es un sector dedicado a la naturaleza: verde y mis pájaros. Es como una pequeña selva donde tengo todo tipo de loros, agapornis y papagayos sueltos, en libertad. Tengo más de 30 y cada uno tiene su nombre. También tengo ocho perros…”.

La casa, que tiene una superficie de 2.300 metros cuadrados cubiertos, cuenta con catorce baños, seis dormitorios en suite, un spa, dos piscinas, un gimnasio, sala de baile, cine y un estudio de fotografía con camarines. Estaría valuada en unos 25 millones de dólares.

Xuxa vende su mansión

Hace un tiempo, en diálogo con Caras había contado que la decoración de la casa había estado a cargo de ella, y que no las sentía “lujosa”: “Me gusta mucho el blanco, y el beige. No me gustan muchos los colores fuertes ni las cosas antiguas. Me gustan los cuadros que representan cosas…yo estoy pintando algunas cosas, flores, paisajes, pero la que pinta desde siempre es mi hija, Sasha”.

“Lo que me gustó para mi casa, he salido y lo he comprado yo. El lugar que más me gusta y el que más disfruto es cerca de la pileta, donde está la mayoría del día el sol. Toda la vida hice topless, ahora no tomo sol porque no me hace bien. Últimamente estoy pensando vender la casa. Por varios motivos, primero porque tiene la impronta de mi madre, a la que extraño mucho y también porque aquí vivió mi hija por más de ocho anos. Sasha estudia y vive en Manhattan y por el momento no piensa volver. Quiero vivir en una casa más pequeña”, había dicho hace poco más de dos años.

La piscina de Xuxa

La impresionante mansión de Xuxa

El rincón selvático en el living de Xuxa

La impresionante mansión de Xuxa

En la nota que la actriz y cantante brindó para la televisión brasileña reiteró su deseo de mudarse y dijo que su lugar ideal sería La Toscana italiana, ya que es un “lugar tranquilo para vivir” y ella cuenta con ciudadanía italiana.

Hace unos meses, en Cortá por Lozano, habló de su amor por la Argentina: “Yo tengo más que cariño y respeto por todos los argentinos. La manera, cómo me demuestran el cariño, eso me llega. Mucha gente me dice que soy parte de sus historias, pero ustedes son parte de la mía, me hicieron muy feliz cuando estuve allá”.

Luego, Verónica Lozano le preguntó que recuerdos tenía de aquella época de shows en el país: “El aroma de los chicos lo tengo presente, es como que todos usaban el mismo perfume. Cuando miro fotos, miro con nostalgia, pero a su vez como algo muy bueno que pasó en mi vida. Viví una historia de amor con los argentinos que no se me va a borrar jamás”.

Durante la pandemia, Xuxa casi no se movió de su casa, ya que se quedó acompañando a María, su segunda mamá, que estaba muy mal de salud: “Por eso no salimos y si salgo es para emergencias, con todos los cuidados. Por ejemplo, el otro día tuve que ir al dentista y cuando volví me saqué todo y me bañe enseguida. Estoy con muy poquitas personas”.

La cantante está en pareja desde hace una década con Juno, quien la acompañó a superar las pérdidas que tuvo que afrontar en los últimos tiempos: “Perdí a mi hermano, a mi papá y después a mi mamá. A mi perrito también, que me acompañaba. No quiero que se me vaya María, que está muy frágil. La estoy cuidado mucho”.

