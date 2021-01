Belu Lucius reveló cuál es el secreto mejor guardado de Santiago del Moro

Belu Lucius y Santiago del Moro

Belu Lucius fue una de las participantes que más se destacaron en Masterchef Celebrity a lo largo de las 74 emisiones que duró el certamen. El ciclo estuvo protagonizado por celebridades nacionales, amateurs en el arte de cocinar. Y la influencer llevaba varios años siendo una figura en redes sociales, pero con el ciclo de Telefe logró una explosión de popularidad.

Lucius tiene dos millones y medio de seguidores en su Instagram y, desde ahí, se convirtió en una figura muy famosa de las redes. Cuando arrancó su participación en el programa tenía un millón novecientos mil seguidores pero, en estos meses, juntó más de medio millón de nuevos fans a su cuenta, un récord posible solamente por su participación en el reality culinario.

Belu siempre se mostró muy divertida en el ciclo y fue una de las primeras en empezar a “chicanear” al conductor, Santiago del Moro. El ex Infama mantuvo casi durante todo el programa una relación distante con los participantes y fue la instagramer quien empezó con las bromas, a las que el conductor se sumó para lograr momentos muy graciosos.

Durante el ciclo hubo varios chistes cruzados entre Lucius y Santiago. En una ocasión, el conductor la chicaneó y le dijo, siempre con humor: “Belén, te jode un poco que te digan que sos la mejor. ¿Por qué?”. Sin filtro, ella respondió en automático: “Porque este monstruo lo creaste vos, Del Moro”. Entre risas, el momento pasó, pero sentó un precedente en el cual la influencer le empezó a responder con pimienta al popular animador.

Belu en Masterchef Celebrity

Pero, sin dudas, el día más picante entre ellos fue cuando Santiago al verla vestida y maquillada de verde le dijo con humor “¿Quién sos, Fiona?”, en referencia a la novia de Shrek. “Bueno, podría ser El Grinch. Fiona me dijo, de una”, le contestó Belu, molesta y luego remató: “Es un circo. ¿Yo me voy a quedar afuera de este circo? Y no, mi amor”.

Al ser consultada en un móvil de Intrusos, el ciclo de América, sobre estas idas y vueltas con Santiago, Belu contó detalles desconocidos, al decirle que ella era la única que “boludeaba” a Del Moro. Y dijo: “¡Y lo que no salió! Hay muchas cosas que no salieron. Yo lo empecé a chicanear, porque él venía a chicanearme a mí. En mi barrio si me pasan la pelota la tengo que pasar, no me la puedo quedar. Si el venía a chicanearme, siempre con mucho humor. Hubo muchas cosas que no salieron”

Ante la insistencia del panel por conocer algunas de las armas que usaba Belu para “gastar” al conductor, Belu reveló un secreto que muy pocos conocen. “¿Alguno sabe como se llama del Moro de segundo nombre?”, lanzó la ex participante de Masterchef Celebrity ante la sorpresa de los integrantes del ciclo de América.

Los periodistas del ciclo empezaron a tirar nombres al aire, mientras Belu gritaba: “¡No vale googlear!”. Entre ellos dijeron “Aníbal” y la influencer negó hasta que, finalmente, Adrián Pallares dijo: “Pascual”. En ese momento, Lucius estalló a las carcajadas mientras aplaudía con ganas la ocurrencia. “¿Viste? Fue muy gracioso, yo lo jodía, era una broma”, dijo.

Al ser consultada si del Moro pidió que se cortara la parte en la cual ella le decía “Pascual”, Belu respondió: “No creo”. Y, para rematar, Rodrigo Lussich lanzó con acidez: “La cuestión es que no lo ponían”. De esta manera, dejó abierto el interrogante acerca de si el conductor habría pedido que esas bromas no se vieran en el ciclo.

De esta manera, Lucius reveló uno de los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo, el segundo nombre de Santiago del Moro: Pascual. En épocas de tantas agresiones y chicanas complicadas, el chiste de Belu resulta de lo más inocente, hasta casi infantil, al chicanear al conductor con su segundo y desconocido nombre.

