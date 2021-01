Dalma Maradona compartió un tierno video de su hija con una foto de Maradona: “Abu”

Dalma y su hija recuerdan al Diez (Foto: Instagram @dalmaradona)

“Roma, ¿a quien tenés en el vaso? ¿Me mostrás?”, le pregunta Dalma Maradona a Roma, su primera hija mientras sostenía un vasito de plástico con un sticker del Diez. “Abu”, contesta la nena que nació el 12 de marzo de 2019. “Y lo querés mucho?”, le pregunta su mamá, conmovida. Para que la bebé conteste “Sí”, sin titubear. Fue a través de una historia en su cuenta de Instagram y para conmover a los millones de seguidores de la actríz, que celebran todos y cada uno de los postes que hace recordando a Diego, que falleció el último miércoles 25 de noviembre.

Dalma Maradona y su hija

La nena, que llegó a este mundo por cesárea en el Sanatorio de los Arcos cuando su padre estaba todavía viviendo en el Exterior, es fruto de la relación de Dalma con Andrés Caldarelli. Es la tercera nieta del astro, después de Benjamín Agüero Maradona (el hijo de Gianinna y Sergio Kun Agüero) y Diego Matías (hijo del italiano Diego Junior y de Nunzia Peninno). Y fue justamente el nacimiento de Roma lo que puso paños fríos en el quiebre en la relación que Dalma tenía con su papá, después de que el ex DT de Gimnasia Esgrima de La Plata faltara a su casamiento.

Dalma y Gianinna Maradona con dos de los tres nietos del Diez (Foto: Instagram @dalmaradona)

Porque una vez que Diego vino a vivir a la Argentina, muchos se preguntaron cuando conocería a su nieta. Sin fotos juntos, ni posteos que hablaran del suceso, los seguidores de la actriz suponían que nunca se habían visto. Sin embargo, consultada en este sentido por José María Listorti en el programa Hay que ver, Dalma contó que sí se habían conocido. “Yo no lo quise decir porque para mí no era necesario decir ‘che, sepan todos que ya la conoció’. Eso corría por cuenta de los demás. No es que la conoció hoy por videollamada. La conoce hace un montón”, apuntó la mamá de Roma hace unos meses.

Roma Caldarelli es socia de Boca Juniors. Aquí con su padre, Andrés (Fotos: Instagram @dalmaradona)

Mientras que, un tiempo después, en Los ángeles de la mañana, con Ángel de Brito, dio más detalles. “Es verdad que estaba y todavía estoy muy pero muy enojada por lo del casamiento. Muy. Pero siento que tengo que superarlo de algún modo porque mi hija no tiene nada que ver. Escuché hace poco en una nota que Rocío (Oliva) dijo que él conoció a Roma gracias a ella y me pareció un montón. No hay nadie que pueda interponerse entre un abuelo y su nieto, ni siquiera yo”, apuntó. Y sobre aquel primer encuentro, Dalma reveló: “Roma es arisca pero cuando lo vio, empezó a acariciarle la cara. Fue algo hermoso y me encanta que así sea”.

Con este tipo de posteos, la actriz se aleja de un conflicto mediático que sostiene con Luis Ventura. El periodista de América acusó a Gianinna de no dejar entrar a una de sus tías al cementerio para saludar a su hermano y la mayor de las Maradona saltó en defensa de su hermana menor. Pero además, con el posteo de Roma –que es amoroso y pacifista– deja atrás la confrontación con Rocío Oliva, que en el mismo tono aseguraba que las tías del clan no habían sido invitadas al casamiento de la actriz. En su momento, le contestó no solo con una foto de ellas en la fiesta, sino que además la confrontó: “Ir a los programas a hablar de mi relación con mi papá NO QUERIDA! TE LO RUEGO QUE NO ME HAGAS HABLAR...”.

El video de la infancia de las Maradona (Foto: Instagram @dalmaradona)

Además, con Roma recordando a su abuelo, Dalma también se suma al espíritu nostálgico de Gianinna, que ayer compartió un conmovedor video de las dos cuando eran chiquitas, con su mamá y su papá. Es un video que armó el Gráfico con las voz del Diez. “Esto se lo agradezco a Dios. Sinceramente, se lo agradezco a mi bruja (por Claudia Villafañe), a mis dos hijas y a todos los argentinos. Jugando para mis dos hijas que ya son grandes, y la posibilidad que me da Dios de poder hacer felices a los argentinos”, dice el jugador con voz en off. Y Gianinna escribió: “GRACIAS x hacerme llegar este vídeo!!! Lo necesitaba!!! NOS AMO”. Siempre con la intención de que las peleas queden atrás y de que finalmente llegue el momento de homenajear al más grande de todos los tiempos con posteos cariñosos en las redes sociales.

SEGUÍ LEYENDO

¿Hay ayuda en Masterchef Celebrity? Quiénes son y qué rol cumplen los llamados productores gastronómicos

La preocupación de Facundo Arana porque el médico que le salvó la vida a los 17 años tiene COVID-19: “Está dormido, peleando”

Wanda Nara se sumó a la moda parisina: dejó atrás el pelo largo y mostró su nuevo look en las redes