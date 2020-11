Carolina Losada reveló la particular invitación que le hizo Luis Miguel cuando grabaron un video juntos: “Le dije que no”

Carolina Losada contó que rechazó una importante invitación de Luis Miguel (Video: "Podemos Hablar", Telefé)

En la actualidad, Carolina Losada es una prestigiosa periodista. Sin embargo, en los comienzos de su carrera, también fue modelo. Y, entre otros trabajos que realizó en esa época, participó de del clip de Cómo es posible que a mi lado, tema que Luis Miguel grabó en el año 1996. “A mí me dio mucha vergüenza cuando salió este video. Me costó mucho hacerme cargo de que era yo”, dijo sorprendida cuando, invitada a PH, Podemos Hablar, por Telefe, Andy Kusnetzoff le preguntó cuál de las chicas que bailaba junto al cantante mexicano era ella.

“Por un lado estaba buenísimo haber hecho ese video con Luismi, porque yo era modelo en ese momento. Fue en la casa de él, en Acapulco. Y la verdad que la experiencia fue increíble”, reconoció Carolina. Pero dejó en claro que “siempre” se sintió avergonzada al verse en el clip. “Yo descoordino todo el tiempo con el resto, porque había un monitor gigante pero yo no me veía. Entonces, al no verme, no veía por dónde iban los otros”, explicó mientras pasaban las imágenes en una pantalla que tenía a sus espaldas.

Y, enseguida, contó que la coreografía se la había enseñado el mismísimo intérprete. “El muy buena onda, súper buena onda, la verdad. No puedo decir nada malo. Me acuerdo que al principio vino con todos los ‘guaruras’, como le dicen en México a los guardaespaldas. Llegó justo cuando me estaban enseñando la coreografía, que era una pavada pero me la estaba explicando el coreógrafo. Y se acercó. Yo me puse un poquito nerviosa, porque venía Luis Miguel. Entonces me dice: ‘Ah, eres de Argentina, yo tengo muchos amigos en tu país’. Y yo, cancherándola, le digo: ‘Qué bueno, a ver, ¿me enseñás cómo es esto?’ Entonces me enseñó él como era la coreografía”.

Carolina de traje de baño verde, a la derecha de la imagen, en el video de Luis Miguel

Después, obviamente, llegó el momento del rodaje, en el que Losada y el resto de las modelos tuvieron que hacer varios cambios de vestuario. Y, aparentemente, Luis Miguel se mostró muy respetuoso con todas ellas. Pero, por lo visto, el cantante ya le había echado el ojo a la argentina y hasta había armado planes con ella. “En un momento, cuando habíamos terminado, viene alguien que era del equipo de él y me pregunta si me quiero ir con ellos. Me dice que había preguntado Micky, porque le decían así, si quería ir a una gira que iban a hacer por Estados Unidos”, relató.

¿Cuál fue la reacción de Carolina frente a semejante propuesta? “Yo al principio, porque era un poquito inocentona, le digo: ‘¡Ay, sí, qué bueno! ¿Pero qué tendría que hacer yo?’ Porque yo cantar ni idea... Entonces me dicen: ‘No, nada. Venís con nosotros y la pasamos buenísimo’. Y ahí le dije: ‘No, te agradezco’”, reveló la periodista, que de esta manera terminó rechazando al Sol de México.

Cabe recordar que, en el mismo programa, Florencia Peña había recordado una cita fallida que había tenido con el cantante por intermedio de Marley, en la que Luis Miguel los terminó echando luego de que ella empezara a hablar de su ex marido. También estuvo Daniela Cardone, quien contó que estuvo en una reunión grupal y se dio unos besos con el astro. Y Luciana Salazar, quien reconoció que había tenido varios encuentros con él, aunque no quiso ahondar en detalles.

