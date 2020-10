Laura Fidalgo se enojó y abandonó una nota en vivo con Marina Calabró: “No quiero un trago amargo”

Laura Fidaldo le cortó un Zoom en vivo a Marina Calabró (Video: "Confrontados", El Nueve)

Está claro que los enfrentamientos entre los participantes y el jurado del Cantando 2020 son la base del programa. De manera que nadie se asombró cuando, la semana pasada, Lizardo Ponce mantuvo un tenso ida y vuelta con Laura Fidalgo, actual integrante del BAR del reality de El Trece que conducen Ángel de Brito y Laurita Fernández.

Lo cierto es que, después de este episodio, el influencer bromeó desde La previa del Cantando, el ciclo que conduce junto a Lourdes Sánchez en Magazine, con respeto a las becas que la bailarina otorga en sus escuelas de danza. Y esto hizo enfurecer a Fidalgo, quien lo dejó más que claro este viernes durante una entrevista para Confrontados, por El Nueve.

¿Qué fue lo que sucedió? Marina Calabró, conductora del ciclo del que Ponce es panelista, quiso hacerla dialogar con el influencer. “Quiero ver cómo quedaron las cosas, pero antes del trago amargo que será el reencuentro con Lizardo...”, comenzó diciendo la periodista en tono de humor. Pero Laura la interrumpió: “No, no. Todo bien, pero no quiero un trago amargo. Lo respeto a Lizardo, pero no me interesa. Tengo alto humor, pero no me gusta la chicaneada”.

Así fue como empezó una extensa discusión en la que la bailarina aseguraba que no tenía ganas de “confrontar” y Calabró, sin éxito, trataba de explicarle que lo que ella buscaba era “conciliar” y que en ningún momento se le había faltado del respecto como ella indicaba. “Aceptaste la nota y Lizardo es parte de Confrontados, sabías que iba a estar acá”, intentó aclarar Marina, mientras Fidalgo seguía con su monólogo asegurando que no toleraba que se metieran con su trabajo.

“Lo único que quiero aclarar, están los archivos y los portales, es que nada de lo que dijo Laura Fidalgo que se dijo de su laburo ocurrió en este programa. Y yo pongo el cuerpo, doy la cara y me hago cargo de lo que se dice acá”, insistió Marina.

Pero la bailarina retrucó: “Por eso te digo que no voy a hablar con Lizardo, cuando sé que en el programa que tiene en LaFlia con Lourdes, llaman a sus seguidores y juegan diciendo: ‘Anotate, Laura Fidalgo te da una beca en el instructorado’. Y, con esa cara de buenito, perjudica mi trabajo. Yo con eso no tranzo”.

En ese momento, Lizardo quiso hacer su descargo, pese a que ya lo había intentado varias veces durante la nota y la entrevistada lo había cortado. “Igual, la primera que se metió con mi trabajo fue ella en la pista del Cantando. Yo a vos no te dije absolutamente nada. No te falté el respeto. La que arrancó a discutir conmigo por algo tan simple que es que yo miré para un costado, fuiste vos Laura. Y la que siguió hablando en notas fuiste vos”, comenzó diciendo el influencer.

Y explicó: “Me empezaron a chicanear con el tema de los seguidores. Entonces, lo único que hice fue meterme a tu Instagram y, como vi que había un sorteo, dije al aire que participen”. Sin embargo, a esa altura, Fidalgo ya había perdido la paciencia. Así que les mandó un beso a todos y cortó, abruptamente, la comunicación.

