Ese año se casó con Taub. “Nunca pensé en casarme hasta que me lo propuso. Fue durante unas vacaciones y con un anillo de papel higiénico que había armado en el baño. Entonces yo le dije que no, me tomó por sorpresa y yo me había vuelto muy reticente a lo institucional. Pero le di cabida al romanticismo y me aventuré”, contó en aquella oportunidad.