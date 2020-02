En el 2000, ya con 77 años, había participado en las tiras Primicias –producción de Polka- y Verano del 98, con labores destacables. En la novela de Telefe componía un personaje bautizado simplemente El Abuelo. Era, en verdad, casi un rol que excedía la misma ficción: como veterano y reconocido actor, se había ganado el respeto de sus colegas mucho más jóvenes (e inexpertos). “Comparto elenco con chicos y chicas que tienen muchas inquietudes. Son respetuosos y humildes como para preguntar. Eso me halaga... Ojalá algo de los que les digo, les sea útil. Yo he pasado por lo que están pasando ellos, y por eso nada me sorprende”, comentaba el humorista uruguayo.