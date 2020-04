Hoy vive en Uruguay, donde la tranquilidad y el viento en la cara le marcan esa sonrisa inconfundible. “Hace seis años, cuando me dieron el alta del cáncer de laringe, decidí que me venía a instalar acá. Primero alquilé durante un año, para ver si me iba a bancar vivir en el campo, en el medio de la nada. Cuando lo comprobé, nos quedamos. Mientras trabajaba en la radio, los viernes a las 6 de la tarde me venía y volvía los lunes al mediodía. Ya desde que terminé el programa me instalé acá y volvía a Buenos Aires para hacer Bendita o cosas que surgían. Pero la verdad, tengo los papeles, ya soy un ciudadano más de Uruguay".