En otra ocasión, al mostrar una portada alternativa para el recordado disco Luzbelito que había propuesto Solari, una joven llamada Lucy consideró que la original, responsabilidad del artista plástico Rocambole, “está más buena". “Gracias -contestó el cantante sobre su crítica-, pero competir con la tapa de una banda mítica de un gran disco no es un deporte que me tome tiempo". Y se explayó: "Aunque uno piense que con el tiempo uno se hace mejor músico, por ejemplo, no podemos pulsear ni con uno mismo en el pasado ese recuerdo del que nacen los mitos y no se puede con ellos. Al menos siempre alguien que te escucha en inocencia. Gracias Lucy”.