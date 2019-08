Sus primeras palabras son elocuentes. "Don Indio Solari: perdonemé, ha sido una pelotudez lo que he escrito (en los tuits). No tendría ni por qué. En su obra usted escribe lo que quiere; yo lo ha escuchado incluso, lo de 'La vaca cubana' y qué sé yo", arranca Casero desde España, donde se encuentra trabajando al no conseguir continuidad laboral en Argentina.