“Yo siempre quise ser actriz, pero me di cuenta de eso a partir de que otros vieron en mí una actriz en potencia. El primer día que actué fue como entrar en un estado de gracia del que nunca más pude prescindir. Me encanta construir personajes, ser otra persona, vivir otras realidades, habitar otros mundos y después volver a ser yo misma, pero modificada en parte por haber transitado los dolores de otras personas. Las cosas llegan cuando estás preparada para recibirlas. De eso, no tengo dudas”, señaló.