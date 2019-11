“No, no se lo lleven, no, quiero irme con él. No, por Dios no, no hay vida sin mi hermano, no hay vida, no puedo vivir sin él. Él es mis ojos, es mi corazón, es mi vida, quiero irme con él. No, Torcuato no, mi hermano no”, se la escucha entre sollozos, mientras Gabriel Morel (Federico Salles) intenta contenerla.