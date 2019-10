Entre sus éxitos, se destacaron dos de las canciones más conocidas del guitarrista George Harrison, “Something” y “Here Comes the Sun”. La portada del álbum se convirtió en una de las más famosas de la historia de la música, en la cual se representaba a The Beatles caminando sobre una senda peatonal el cruce de Grove End Road con la calle Abbey Road, frente a los estudios donde se grabaron casi todas sus canciones desde 1962.